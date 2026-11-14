Αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων: Άνοδος 45% στις ταξινομήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2026

Σύμφωνα με έκθεση της Transport and Environment, οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασαν τα 1,64 εκατομμύρια το οκτάμηνο του 2026

Σε νούμερα, οι πωλήσεις ηλεκτρικών βιώνουν μια ανθηρή περίοδο που θα παραμείνει ενεργή για πολλά, πολλά χρόνια.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πατάνε γκάζι στην Ευρώπη, με μοντέλα που βγάζουν πρωταθλητή στα μερίδια. Όμως αναφέρεται σε μια νέα έκθεση της Transport & Environment (T&E), οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση άγγιξαν τα 1,64 εκατ. οχήματα μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου 2026, σημειώνοντας άνοδο 45% σε ετήσια βάση.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το μερίδιο των BEVs διαμορφώθηκε στο 22% της αγοράς, έξι ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τον Αύγουστο, μάλιστα, το μερίδιό τους έφτασε το 28%. Δηλαδή, στους δέκα Ευρωπαίους αγοράζουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο οι τρεις.

Στην αύξηση του μεριδίου έπαιξε σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι οι αυτονομίες τους έχουν …εκτοξευθεί ( σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με το παρελθόν), ενώ η παρουσία νέων μοντέλων αποτελεί άλλο ένα σημαντικό παράγοντα που προσελκύει χιλιάδες πελάτες που αγοράζουν αυτοκίνητο που μπαίνει στην πρίζα! Φέτος αναμένεται να εισέλθουν στην αγορά της Ευρώπη άλλα 70 με 80 νέα ηλεκτρικά ΙΧ. Και θα προστεθούν στα 150 με 200 που έχουν ήδη λανσαριστεί στις αγορές.

Από τις φίρμες που έχουν ανεβάσει σημαντικά τις πωλήσεις τους τα τελευταία χρόνια είναι η Skoda, από τις πιο ανερχόμενες φίρμες στην ευρωπαϊκή αγορά. Η φίρμα ανέφερε προσφάτως, ότι, οι παγκόσμιες παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων αυξήθηκαν κατά 41,3%, στις 167.400 μονάδες. Μαζί με τα plug-in υβριδικά, έφτασαν τις 203.100 (+34,7%). Πρωταγωνιστικό ρόλο με μεγάλα μερίδια έχουν τα αμιγώς ηλεκτρικά Elroq και Enyaq που κατέλαβαν την τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα στις ευρωπαϊκές πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, φέρνοντας τη Skoda στην πέμπτη θέση μεταξύ των μαρκών. Το Elroq, ήταν πρώτο σε πωλήσεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο στη Δανία, στη Γερμανία και στη Σλοβακία, ενώ το καθιερωμένο Enyaq κατέγραψε 72.700 παραδόσεις (+25,0%), με την πρώτη θέση στην αγορά ηλεκτρικών της Τσεχίας και παρουσία στην πρώτη τριάδα σε Αυστρία, Δανία, Σλοβακία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελβετία.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Τα νέα Epiq και Peaq διπλασίασαν την αμιγώς ηλεκτρική γκάμα, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 82.000 παραγγελίες έως τα μέσα Οκτωβρίου. Το Epiq παράγεται στην Ισπανία και το Peaq στη Mladá Boleslav.

H BYD κατέγραψε τον Οκτώβριο αύξηση πωλήσεων. Σε νούμερα, οι πωλήσεις οχημάτων αυξήθηκαν κατά 11% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τις 490.168 μονάδες τον περασμένο μήνα.

Πάντως, η φίρμα γνωρίζει άνοδο στα ηλεκτρικά, την ώρα που τα PHEV υποχωρούν. Στο εσωτερικό της BYD συντελείται μια σημαντική αλλαγή. Ενώ τα ηλεκτρικά ενισχύονται, οι πωλήσεις plug-in hybrid υποχώρησαν τον Οκτώβριο κατά 17,2%, στις 177.382 μονάδες.

Η Renault χάρη στη νέα γκάμα των μοντέλων της βλέπει τις πωλήσεις της των ηλεκτρικών της μοντέλων στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ των οποίων και τη Γαλλία, να εμφανίζουν σημαντική άνοδο. Σαφώς, η κότα με το χρυσό αβγό είναι το νέο Clio, με περισσότερες από 140.000 ταξινομήσεις το πρώτο εννεάμηνο του 2026.

Διαφήμιση

Επίσης, και το BMW Group αύξησε τις πωλήσεις του στην Ευρώπη κατά το πρώτο 9μηνο του έτους, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στην κινεζική αγορά. Στην Ευρώπη, οι παραδόσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 4,5%. Συνολικά, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, το BMW Group παρέδωσε περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια οχήματα παγκοσμίως, καταγράφοντας μικρή μείωση των πωλήσεων κατά 4,9%.

Από τον Ιούλιο έως τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2026, το BMW Group παρέδωσε 110.257 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα παγκοσμίως (+7,2%). Στην Ευρώπη, ένα στα τρία οχήματα που παραδόθηκαν την ίδια περίοδο ήταν αμιγώς ηλεκτρικό (34,7%).