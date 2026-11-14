Το συνολικό οικονομικό όφελος που φέρονται να αποκόμισαν οι τρεις συνδιαχειριστές του χώρου ανέρχεται σε περίπου 272.500 ευρώ

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για ανεξέλεγκτη απόρριψη και ταφή μεγάλων ποσοτήτων οικοδομικών αποβλήτων σε αγροτεμάχιο στην Πιερία, προκαλώντας ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, καθώς και αλλοίωση της γεωμορφολογίας του εδάφους.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο ελέγχων από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διαπιστώθηκε ότι στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο γινόταν ανεξέλεγκτη απόρριψη σύμμεικτων στερεών αποβλήτων, τα οποία στη συνέχεια θάβονταν με τη χρήση μηχανημάτων έργων.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις Έλληνες, ηλικίας 73, 58 και 50 ετών, καθώς και ένας 22χρονος αλλοδαπός.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 73χρονος εντοπίστηκε επ’ αυτοφώρω να μεταφέρει και να απορρίπτει μπάζα από εργασίες ανακαίνισης, χρησιμοποιώντας φορτηγό εταιρείας στην οποία εργαζόταν. Την ίδια ώρα, ο 58χρονος χρησιμοποιούσε μηχάνημα έργων για να απλώνει και να θάβει τα ήδη απορριφθέντα απόβλητα, ενώ παράλληλα προετοίμαζε τον χώρο για την υποδοχή νέων φορτίων.

Διαχειριστής της εταιρείας ήταν ο 50χρονος συλληφθείς, με εντολές του οποίου φέρεται να ενεργούσαν οι δύο εργαζόμενοι.

Πάνω από 1.250 τόνοι μπάζων και κέρδη 272.500 ευρώ

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι η παράνομη δραστηριότητα είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τις αρχές Ιουλίου 2026 και πραγματοποιούνταν συστηματικά.

Τα μπάζα προέρχονταν από χώρο συγκέντρωσης και αποθήκευσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στη Θεσσαλονίκη, τον οποίο διαχειρίζονταν ο 22χρονος συλληφθείς μαζί με δύο ακόμη συνεργάτες του, οι οποίοι αναζητούνται.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Οι ποσότητες των αποβλήτων που εκτιμάται ότι μεταφέρθηκαν και απορρίφθηκαν παράνομα στο αγροτεμάχιο υπολογίζονται σε περίπου 1.250 τόνους. Το συνολικό οικονομικό όφελος που φέρονται να αποκόμισαν οι τρεις συνδιαχειριστές του χώρου στη Θεσσαλονίκη ανέρχεται σε περίπου 272.500 ευρώ.

Η ανεξέλεγκτη εναπόθεση των μπαζών και των υπόλοιπων αποβλήτων είχε ως αποτέλεσμα τη ρύπανση και την περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής, με σημαντική αλλοίωση της μορφολογίας του εδάφους.

Οι τέσσερις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δύο συνεργατών του 22χρονου συνεχίζονται.