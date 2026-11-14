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Νέο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ: Με τράβηγμα αποχώρησε ο Τέιλορ

Ο Σκωτσέζος αμυντικός αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του και ο χρόνος απουσίας από την αγωνιστική δράση

Νέο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ: Με τράβηγμα αποχώρησε ο Τέιλορ
14/11/2026, 19:26
TANEA Newsroom
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Ακόμη ένα πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε για τον ΠΑΟΚ, αυτή τη φορά στη φιλική αναμέτρηση με την Παρτιζάν στην Τούμπα.

Ο Γκρεγκ Τέιλορ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ ένιωσε τράβηγμα και δεν μπορούσε να συνεχίσει το παιχνίδι, με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική αλλαγή.

Τη θέση του πήρε ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος επέστρεψε στη δράση έπειτα από απουσία περίπου 7,5 μηνών.

Πλέον, ο Τέιλορ αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού και να εκτιμηθεί ο χρόνος που θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.

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Γκρεγκ Τέιλορ ΠΑΟΚ

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