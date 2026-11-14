Είχαν διαπράξει 10 κλοπές και δύο απόπειρες σε σπίτια μέσα σε έξι ημέρες

Στην εξιχνίαση 12 περιπτώσεων διακεκριμένων κλοπών από σπίτια στην Κοζάνη και την Πτολεμαΐδα προχώρησε η Αστυνομία, συλλαμβάνοντας έναν 29χρονο, ενώ αναζητούνται ακόμη δύο συνεργοί του.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι τρεις άνδρες φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα και να δρούσαν από τις 7 έως τις 12 Νοεμβρίου 2026, πραγματοποιώντας συνολικά 10 διαρρήξεις και δύο απόπειρες σε κατοικίες των δύο περιοχών.

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Για την υπόθεση συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής (13/11) ένας 29χρονος ημεδαπός, σε περιοχή της Πτολεμαΐδας, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος. Οι δύο συνεργοί του, οι οποίοι βρίσκονταν σε διαφορετικό σημείο της πόλης, μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών εγκατέλειψαν την περιοχή και διέφυγαν μέσα από δύσβατη αγροτική έκταση.

Κατά τη διαφυγή τους πέταξαν ένα σακίδιο, στο οποίο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, αντικείμενα που είχαν αφαιρέσει νωρίτερα από δύο σπίτια στην Κοζάνη και την Πτολεμαΐδα.

Παραβίαζαν πόρτες, παράθυρα και μπαλκονόπορτες

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της ομάδας επέλεγαν τις κατοικίες-στόχους τους και στη συνέχεια παραβίαζαν τις κύριες εισόδους, τα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες, χρησιμοποιώντας αιχμηρά αντικείμενα.

Αφού εισέρχονταν στα σπίτια, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, χρυσαφικά και διάφορα αντικείμενα αξίας.

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Από τις 10 τετελεσμένες κλοπές, οι επτά σημειώθηκαν σε περιοχές της Κοζάνης και οι τρεις στην Πτολεμαΐδα. Στις άλλες δύο περιπτώσεις, επίσης στην περιοχή της Κοζάνης, οι δράστες δεν κατάφεραν να αφαιρέσουν αντικείμενα, ενώ σε μία από τις κατοικίες προκάλεσαν φθορές.

Η συνολική αξία των κλοπιμαίων, καθώς και των ζημιών που προκλήθηκαν, υπολογίζεται σε περίπου 36.346 ευρώ.

Έρευνα στο σπίτι του 29χρονου στην Καστοριά

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν το αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιούσε η ομάδα για τη μετάβαση και τη διαφυγή της από τα σημεία των διαρρήξεων, καθώς και ένα διαρρηκτικό εργαλείο και είδη ένδυσης.

Παράλληλα, το πρωί του Σαββάτου (14/11), πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία του 29χρονου, σε περιοχή της Καστοριάς. Εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένας ασύρματος και το χρηματικό ποσό των 2.325 ευρώ.

Σε βάρος του συλληφθέντα και των δύο συνεργών του σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για σύσταση εγκληματικής ομάδας με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Ο 29χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δύο συνεργών του, αλλά και για τη διερεύνηση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας.