Ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας της Εκίπε Οριζόντε με 7-15, κάνοντας το 2/2 στο LEN Champions League.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε νικηφόρα την πορεία του στη φάση των ομίλων του Water Polo Champions League Γυναικών, επικρατώντας της Εκίπε Οριζόντε με 15-7 στην Κατάνια της Σικελίας, για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκες» διατήρησαν το απόλυτο των νικών, καθώς είχαν προηγηθεί στην πρεμιέρα με τη νίκη τους επί του Εθνικού με 19-10. Έτσι, έφτασαν τους έξι βαθμούς και παραμένουν στην κορυφή του Γ’ ομίλου.

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Η εξέλιξη του αγώνα:

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση απέναντι στην Εκίπε Οριτζόντε, παίρνοντας από νωρίς το προβάδισμα νίκης. Η Φωτεινή Τριχά άνοιξε το σκορ, ενώ οι Ιταλίδες ισοφάρισαν σε 1-1.

Η Τένια Κουρέτα έδωσε ξανά το προβάδισμα στον Ολυμπιακό για το 1-2, με την Τριχά να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 1-3.

Ακολούθησαν τα τέρματα της Μυριοκεφαλιτάκη (1-4), της Σιούτη, η οποία διαμόρφωσε το 1-5.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η Σάντα ανέβασε τη διαφορά στο 1-6. Η Εκίπε Οριτζόντε αντέδρασε, μειώνοντας τη διαφορά με διαδοχικά γκολ, ενώ η Τριχά πέτυχε ένα εξαιρετικό τέρμα για τον Ολυμπιακό.

Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με σκορ 4-7 υπέρ των «ερυθρόλευκων».

Το 3ο οκτάλεπτο ήταν μια πανδαισία των γκολ από πλευράς Ολυμπιακού. Μόλις η Ταμπάνι μείωσε σε 5-8, η ερυθρόλευκη μηχανή πήρε και πάλι μπροστά και με τις Πάτρα, Άντριους, Σάντα, Νίνου να «πυροβολούν» το σκορ έγινε 5-12 και έμεινε ως το τέλος της τρίτης περιόδου.

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Το +7 του Ολυμπιακού έδωσε τυπικό χαρακτήρα στο 4ο οκτάλεπτο.

Ο Ολυμπιακός πραγματοποιώντας ακόμα μια εξαιρετική εμφάνιση, μετά και από εκείνη στην πρεμιέρα με τον Εθνικό, έφτασε στο τελικό 15-7 κάνοντας το «2 στα 2» στον 3ο όμιλο του Champions League.

Ekipe Orizzonte (Μαρτίνα Μικέλι): Κοντορέλι, Κόστα, Πάπι, Μαντελάτο, Σμπρούζι, Μπετίνι, Λόνγκο, Ταμπάνι, Γουίλεμσεν, Μαρλέτα, Κασάρα, Λεόνε, Σκιμπόνα, Γκαλιάρντι.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Σαλταμανίκα, Κουρέτα, Σάντα, Τριχά, Άντριους, Σιούτη, Πάτρα, Νίνου, Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Νίγκρο, Χάιντου.