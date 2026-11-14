Τουλάχιστον 210.000 ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν από ανυποψίαστους πολίτες τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που παρίσταναν τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, στήνοντας τηλεφωνικές απάτες σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Η δράση της οργάνωσης τερματίστηκε έπειτα από έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., ενώ το μεσημέρι της 11ης Νοεμβρίου 2026 συνελήφθησαν στον Ασπρόπυργο δύο μέλη της, ένας 21χρονος και μία 21χρονη. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτες, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει την εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2026, με σκοπό την εξαπάτηση πολιτών και την απόσπαση χρημάτων και τιμαλφών.

Το πρόσχημα της διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος

Η μεθοδολογία τους ήταν συγκεκριμένη. Αρχικά, εντόπιζαν τα υποψήφια θύματά τους μέσα από τηλεφωνικούς καταλόγους και στη συνέχεια επικοινωνούσαν μαζί τους, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Με διάφορα προσχήματα, όπως μια υποτιθέμενη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι, έπειθαν τους πολίτες να συγκεντρώσουν κοσμήματα και χρηματικά ποσά, προκειμένου δήθεν να τα προστατεύσουν από κάποιον κίνδυνο.

Ακολούθως, τους έδιναν οδηγίες να τοποθετήσουν τα αντικείμενα σε προκαθορισμένα σημεία, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό της κατοικίας τους. Με αυτόν τον τρόπο, τα επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης μπορούσαν να προσεγγίζουν τα σπίτια και να αφαιρούν τα χρήματα και τα κοσμήματα χωρίς να έρχονται σε άμεση επαφή με τα θύματα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Τα τηλεφωνικά κέντρα και οι «εισπράκτορες»

Για την υλοποίηση της απάτης υπήρχε διακριτός καταμερισμός ρόλων. Τα μέλη που αναλάμβαναν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, οι λεγόμενοι «τηλεφωνητές», βρίσκονταν σε ειδικά τηλεφωνικά κέντρα της οργάνωσης και διατηρούσαν συνεχή επικοινωνία με τα θύματα, καθοδηγώντας τα σε κάθε στάδιο.

Την ίδια ώρα, τα επιχειρησιακά μέλη αναλάμβαναν την παραλαβή των χρημάτων και των κοσμημάτων, αποφεύγοντας τη φυσική επαφή με τους πολίτες ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος αναγνώρισής τους.

Για να δυσκολεύουν τον εντοπισμό τους, χρησιμοποιούσαν μεγάλο αριθμό τηλεφωνικών συνδέσεων, οι οποίες ήταν δηλωμένες σε στοιχεία άγνωστων προσώπων (ghost numbers).

Ο 21χρονος συλληφθείς είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα» και, μαζί με έναν ακόμη συνεργό του, μετέβαινε στις κατοικίες των θυμάτων, όπου παραλάμβανε τα χρήματα και τα κοσμήματα. Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν ως επιχειρησιακό όχημα το αυτοκίνητο της 21χρονης συλληφθείσας.

Επτά υποθέσεις με λεία άνω των 210.000 ευρώ

Μέχρι στιγμής, από την έρευνα της Αστυνομίας έχουν εξιχνιαστεί επτά περιπτώσεις απατών και κλοπών σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ξεπερνά τα 210.000 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για την πλήρη διακρίβωση της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης συνεχίζεται.