Stoiximan GBL: Αήττητος ο ΠΑΟΚ, σημαντικό διπλό για τον Ηρακλή στην Πάτρα

Το 7/7 αποτελεί το μεγαλύτερο σερί νικών στην ιστορία του ΠΑΟΚ στην ελληνική λίγκα, ενώ ο Ηρακλής βελτίωσε τη βαθμολογική του θέση με το 99-92 στην Πάτρα

Με τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία και να φτάνει τις επτά νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές, αλλά και τον Ηρακλή να παίρνει σημαντικό διπλό στην Πάτρα, ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις της Stoiximan GBL.

Ο «Δικέφαλος» επικράτησε με 74-69 της Καρδίτσας, ενώ ο «Γηραιός» πέρασε από την έδρα του Προμηθέα με 99-92.

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Καρδίτσα – ΠΑΟΚ 69-74: Πέρασε από τη Θεσσαλία και έκανε το 7/7 ο «Δικέφαλος»

Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε στην έδρα της Καρδίτσας, όμως βρήκε τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία και επικράτησε με 74-69, διατηρώντας το απόλυτο στη Stoiximan GBL μετά από επτά αγωνιστικές.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι συνάντησε αρκετές δυσκολίες απέναντι στην Καρδίτσα, σε ένα παιχνίδι όπου οι άμυνες είχαν τον πρώτο λόγο και οι δύο ομάδες δυσκολεύονταν να βρουν ρυθμό στην επίθεση. Οι γηπεδούχοι έμειναν κοντά στο σκορ και απείλησαν τον «Δικέφαλο», ωστόσο ο ΠΑΟΚ είχε τις απαντήσεις όταν χρειάστηκε.

Με καθοριστικές λύσεις στα τελευταία λεπτά, οι Θεσσαλονικείς διατήρησαν το προβάδισμά τους και έφτασαν στην έβδομη διαδοχική νίκη τους στο πρωτάθλημα. Μάλιστα, το 7/7 αποτελεί το μεγαλύτερο σερί νικών στην ιστορία του ΠΑΟΚ στην ελληνική λίγκα.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Μπριν Ταϊρί με 17 πόντους, ενώ ο Χάτζινς πρόσθεσε 12 και ο Φόστερ 10. Για την Καρδίτσα, ο Τέρνερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους.

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Προμηθέας Πατρών – Ηρακλής 92-99: Με επιθετικό ρεσιτάλ πέρασε από την Πάτρα ο «Γηραιός»

Σε ένα παιχνίδι με υψηλό σκορ και πρωταγωνιστές τις επιθέσεις, ο Ηρακλής επικράτησε με 99-92 του Προμηθέα στην Πάτρα, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, παίρνοντας μια σημαντική βαθμολογική ανάσα.

Ο «Γηραιός» είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, χωρίς όμως να καταφέρει να ξεφύγει οριστικά στο σκορ. Οι Πατρινοί παρέμειναν κοντά και διεκδίκησαν τη νίκη μέχρι τα τελευταία λεπτά, αλλά οι Θεσσαλονικείς διατήρησαν το προβάδισμά τους και έφυγαν με το διπλό.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ηρακλής ανέβηκε στο 3-4 και βελτίωσε τη θέση του στη βαθμολογία, ενώ ο Προμηθέας υποχώρησε στο 1-6, παραμένοντας χαμηλά στην κατάταξη.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Σίλας, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Στάιλς πρόσθεσε 21 πόντους και 5 ασίστ. Από την πλευρά του Προμηθέα, ξεχώρισε ο Κόλεμαν με 21 πόντους και 9 ασίστ.