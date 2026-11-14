ΠΑΟΚ: Πλήγμα με Μοναστηρλή, υπέστη θλάση στον δεξιό προσαγωγό

Ο νεαρός τερματοφύλακας υπέστη θλάση πρώτου προς δεύτερου βαθμού κατά τη διάρκεια αγώνα με την Εθνική Ελπίδων, καθιστώντας τον Αντώνη Τσιφτσή τη βασική επιλογή

Ο Δημήτρης Μοναστηρλής θα μείνει εκτός δράσης για το προσεχές διάστημα, καθώς οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε στη Θεσσαλονίκη επιβεβαίωσαν τον τραυματισμό του στον δεξιό προσαγωγό.

Ο νεαρός τερματοφύλακας τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Εθνικής Ελπίδων με την Ισλανδία και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη για να εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ.

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Τα αποτελέσματα έδειξαν θλάση πρώτου προς δεύτερου βαθμού, με συνέπεια να τεθεί νοκ άουτ για το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, με τον Γίρι Παβλένκα να παραμένει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Αντώνης Τσιφτσής αποτελεί πλέον τη βασική διαθέσιμη επιλογή κάτω από τα δοκάρια.