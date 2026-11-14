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ΠΑΟΚ: Πλήγμα με Μοναστηρλή, υπέστη θλάση στον δεξιό προσαγωγό

Ο νεαρός τερματοφύλακας υπέστη θλάση πρώτου προς δεύτερου βαθμού κατά τη διάρκεια αγώνα με την Εθνική Ελπίδων, καθιστώντας τον Αντώνη Τσιφτσή τη βασική επιλογή

Τερματοφύλακας με τιρκουάζ εμφάνιση κρατά την μπάλα στο χέρι κατά τη διάρκεια αγώνα
14/11/2026, 20:00
TANEA Newsroom
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Ο Δημήτρης Μοναστηρλής θα μείνει εκτός δράσης για το προσεχές διάστημα, καθώς οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε στη Θεσσαλονίκη επιβεβαίωσαν τον τραυματισμό του στον δεξιό προσαγωγό.

Ο νεαρός τερματοφύλακας τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Εθνικής Ελπίδων με την Ισλανδία και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη για να εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ.

Τα αποτελέσματα έδειξαν θλάση πρώτου προς δεύτερου βαθμού, με συνέπεια να τεθεί νοκ άουτ για το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, με τον Γίρι Παβλένκα να παραμένει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Αντώνης Τσιφτσής αποτελεί πλέον τη βασική διαθέσιμη επιλογή κάτω από τα δοκάρια.

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Δημήτρης Μοναστηρλής ΠΑΟΚ

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