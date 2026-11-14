Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Τηλεφωνική απάτη-μαμούθ σε βάρος 67χρονης -Της άρπαξαν 630 χρυσές λίρες αξίας άνω των 500.000 ευρώ

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε, σύμφωνα με καταγγελία, μια 67χρονη γυναίκα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη: Τηλεφωνική απάτη-μαμούθ σε βάρος 67χρονης -Της άρπαξαν 630 χρυσές λίρες αξίας άνω των 500.000 ευρώ
14/11/2026, 19:20
TANEA Newsroom
Σχόλια
1 λεπτό

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε, σύμφωνα με καταγγελία, μια 67χρονη γυναίκα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, από την οποία άγνωστοι φέρονται να απέσπασαν 630 χρυσές λίρες, αξίας άνω των 500.000 ευρώ, κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ, καθώς και 600 ευρώ σε μετρητά.

Όπως αναφέρει το Rthess.gr, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, οι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά μαζί της, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ επικαλούμενοι δήθεν βλάβη στην ηλεκτρική παροχή του σπιτιού της.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από την ΕΛ.ΑΣ., με τις αστυνομικές αρχές να αναζητούν τους υπαίτιους της απάτης.

Go Deeper

67χρονη Θεσσαλονίκη

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. Κωνσταντοπούλου: «Άνθρωποι πέφτουν στο καθήκον, την ώρα που τα λαμόγια της Εξουσίας κάνουν πάρτι με το δημόσιο χρήμα»
  2. Προκλήσεις και από τον Κιλιτσντάρογλου: «Υπάρχει κίνδυνος πολέμου με την Ελλάδα λόγω των νησιών»
  3. Ζαχάροβα: «Το ΝΑΤΟ υπονομεύει την ασφάλεια της Ευρώπης και του κόσμου – Μοιάζει σαν ένα χαλασμένο δόντι»

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Ελλάδα

Cookies