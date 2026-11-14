Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε, σύμφωνα με καταγγελία, μια 67χρονη γυναίκα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε, σύμφωνα με καταγγελία, μια 67χρονη γυναίκα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, από την οποία άγνωστοι φέρονται να απέσπασαν 630 χρυσές λίρες, αξίας άνω των 500.000 ευρώ, κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ, καθώς και 600 ευρώ σε μετρητά.

Όπως αναφέρει το Rthess.gr, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, οι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά μαζί της, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ επικαλούμενοι δήθεν βλάβη στην ηλεκτρική παροχή του σπιτιού της.

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Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από την ΕΛ.ΑΣ., με τις αστυνομικές αρχές να αναζητούν τους υπαίτιους της απάτης.