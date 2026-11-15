Θρίλερ στη Λευκωσία: Νεκρή 44χρονη με τραύματα σε λαιμό και κεφάλι, μαχαιρωμένη στον δρόμο ακόμη μία γυναίκα

Η δεύτερη γυναίκα ασιατικής καταγωγής νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας μετά από χειρουργική επέμβαση για τραύματα που έφερε στον λαιμό και την πλάτη

Ένα σοκαριστικό έγκλημα αποκαλύφθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Λευκωσία, όπου εντοπίστηκε μια 44χρονη γυναίκα από το Βιετνάμ χωρίς τις αισθήσεις της μέσα σε διαμέρισμα, ενώ σε παρακείμενο δρόμο βρέθηκε τραυματισμένη μια ακόμη γυναίκα.

Σύμφωνα με το philenews, η κινητοποίηση των Αρχών ξεκίνησε περίπου στις 23:30 του Σαββάτου, έπειτα από ενημέρωση για τραυματισμένο άτομο στη διασταύρωση των λεωφόρων Διγενή Ακρίτα και Λάρνακος. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν μια γυναίκα ασιατικής καταγωγής να φέρει τραύματα στον λαιμό και την πλάτη. Η τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

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Στο πλαίσιο των ερευνών στην ευρύτερη περιοχή, οι Αρχές εντόπισαν ίχνη αίματος έξω από πολυκατοικία, τα οποία τους οδήγησαν σε διαμέρισμα. Εκεί βρέθηκε η 44χρονη αναίσθητη στο δάπεδο, έχοντας τραύματα στον λαιμό και το κεφάλι. Οι ιατροδικαστές διενήργησαν αυτοψία, επιβεβαιώνοντας τον θάνατό της.

Οι χώροι παραμένουν υπό αστυνομική φύλαξη, ενώ το ΤΑΕ Λευκωσίας διενεργεί εξετάσεις για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκαν τα δύο περιστατικά.