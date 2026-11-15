Ο 67χρονος κρατούμενος που παραμένει στις φυλακές της Φλόριντα είδε τις πρόσφατες νομικές του προσφυγές να απορρίπτονται από τα ομοσπονδιακά δικαστήρια των ΗΠΑ

Παραμένει στην πτέρυγα των μελλοθανάτων στη Φλόριντα ο 67χρονος σήμερα Κωνσταντίνος «Κώστας» Φωτόπουλος, συμπληρώνοντας 36 χρόνια υπό τη σκιά της θανατικής καταδίκης, καθώς και οι τελευταίες νομικές του προσπάθειες στα ομοσπονδιακά δικαστήρια των ΗΠΑ απορρίφθηκαν. Ο ελληνικής καταγωγής κρατούμενος, ο μοναδικός εν ζωή Έλληνας υπήκοος που βρίσκεται αντιμέτωπος με την εσχάτη των ποινών στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνεχίζει να δηλώνει αθώος και να αμφισβητεί τη δίκαιη

O Φωτόπουλος, σύμφωνα με ρεπορτάζ το Greek Reporter, καταδικάστηκε σε θάνατο την 1η Νοεμβρίου 1990, έπειτα από την ετυμηγορία για δύο ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού και εμπλοκή σε συνωμοσία με στόχο τη δολοφονία της συζύγου του. Στην Ελλάδα η υπόθεσή του έγινε ευρέως γνωστή το 2015, μέσα από τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει μέσα από φυλακή υψίστης ασφαλείας της Φλόριντα, όπου εξέφραζε την αγωνία του για τη φήμη της οικογένειάς του στην πατρίδα και επέμενε στην αθωότητά του.

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Το χρονικό των δύο δολοφονιών και η καταδίκη

Σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Φλόριντα, η υπόθεση εκτυλίχθηκε το 1989, όταν ο Φωτόπουλος διατηρούσε μπαρ και είχε δεσμό με την εργαζόμενή του, Deidre Hunt. Οι εισαγγελικές αρχές υποστήριξαν ότι οι δύο τους συμμετείχαν στις 20 Οκτωβρίου 1989 στη δολοφονία του Kevin Ramsey, ο οποίος πυροβολήθηκε σε απομονωμένο πεδίο βολής στην κομητεία Volusia.

Οι ερευνητές συνέδεσαν στη συνέχεια το έγκλημα με σχέδιο εξόντωσης της συζύγου του Φωτόπουλου, Λίζα. Στις 4 Νοεμβρίου 1989, ο Μπράιαν Τσέις εισέβαλε στο σπίτι του ζευγαριού και την πυροβόλησε στο κεφάλι, τραυματίζοντάς τη σοβαρά, προτού ο ίδιος ο Φωτόπουλος πυροβολήσει και σκοτώσει τον Τσέις. Κατά την εισαγγελία, το θύμα είχε στρατολογηθεί για να σκοτώσει τη σύζυγο του Φωτόπουλου και ο ίδιος ήταν ο εγκέφαλος της ευρύτερης συνωμοσίας.

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Βασιζόμενοι σε βιντεοσκοπημένο υλικό από τη δολοφονία του Ράμσεϊ αλλά και στην κατάθεση της Χαντ, η οποία επίσης καταδικάστηκε σε θάνατο, οι ένορκοι έκριναν ένοχο τον Φωτόπουλο και εισηγήθηκαν τη θανατική ποινή με ψήφους 8-4. Η καταδίκη επικυρώθηκε το 1992, ενώ το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αρνήθηκε να επανεξετάσει την υπόθεση το 1993.

Ο πολυετής δικαστικός αγώνας και οι πρόσφατες απορρίψεις

Επί δεκαετίες, η υπεράσπιση του 67χρονου έδωσε σκληρές δικαστικές μάχες, επικαλούμενη αντιφάσεις στα επιχειρήματα της εισαγγελίας μεταξύ των δικών του Φωτόπουλου και της Χάντ, καθώς και ελλείψεις στη νομική του εκπροσώπηση. Τον Ιανουάριο του 2007, ομοσπονδιακός δικαστής ακύρωσε προσωρινά τις θανατικές ποινές διατάσσοντας νέα διαδικασία επιμέτρησης, όμως τον Φεβρουάριο του 2008 το Εφετείο ανέτρεψε την απόφαση και επανέφερε την αρχική ποινή.

36 Years on Death Row: Fotopoulos’ Latest Appeals Rejected Ruling inside ↓ #LegalNews #CriminalJustice #DeathPenalty https://t.co/MSmanlkAYf Διαφήμιση November 13, 2026

Ανάλογη τύχη είχαν και οι προσφυγές του μετά την απόφαση Hurst v. Florida (2016) του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη μη ομόφωνη ετυμηγορία των ενόρκων, καθώς το 2018 κρίθηκε ότι η αλλαγή δεν είχε αναδρομική ισχύ για υποθέσεις που τελεσιδίκησαν το 1993. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ούτε οι πιο πρόσφατες κινήσεις του έφεραν αποτέλεσμα:

Τον Μάρτιο του 2025, το 11ο Ομοσπονδιακό Εφετείο αποφάνθηκε επί ξεχωριστής αγωγής πολιτικών δικαιωμάτων που είχε καταθέσει μαζί με άλλους δύο μελλοθάνατους.

Τον Ιούλιο του 2025, απορρίφθηκε νέο αίτημά του για διαδοχική αίτηση habeas corpus, όπως και το αίτημα επανεξέτασης.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2025, ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο απέρριψε για διαδικαστικούς λόγους ξεχωριστή προσφυγή του καθώς και το αίτημα διορισμού συνηγόρου, χωρίς να εισέλθει στην ουσία των ισχυρισμών του περί αθωότητας.

Την ίδια ώρα, στην Ελλάδα επανέρχεται κατά διαστήματα στο προσκήνιο το ενδεχόμενο διπλωματικής παρέμβασης, δεδομένης της πάγιας θέσης των ελληνικών κυβερνήσεων κατά της θανατικής ποινής.

Με πληροφορίες από Greek Reporter