Η αυλαία της έβδομης αγωνιστικής πέφτει με την αναμέτρηση του Άρη απέναντι στον Ολυμπιακό στο Αλεξάνδρειο, η οποία, όπως αναμένεται, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 17:30

Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται την Κυριακή (15/11) η Stoiximan GBL, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο παιχνίδια με κοινή ώρα έναρξης στις 13:00, ενώ ακολουθεί η αναμέτρηση του Βίκου Ιωαννίνων με το Μαρούσι στις 16:00.

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Το πρώτο τζάμπολ της ημέρας θα γίνει με δύο αναμετρήσεις. Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου, ενώ την ίδια ώρα το Περιστέρι Betsson αντιμετωπίζει τη Μύκονο.

Στη συνέχεια, ο Βίκος Ιωαννίνων φιλοξενεί το Μαρούσι, σε ένα παιχνίδι με βαθμολογικό ενδιαφέρον για τις δύο ομάδες.

Τα βλέμματα, πάντως, αναμένεται να συγκεντρώσει η αναμέτρηση στο Αλεξάνδρειο, όπου ο Άρης υποδέχεται τον Ολυμπιακό.

Οι «κίτρινοι» θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους, απέναντι στους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι επιστρέφουν στις εγχώριες υποχρεώσεις τους με στόχο να συνεχίσουν την πορεία τους στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Κυριακής και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις:

13:00: Παναθηναϊκός AKTOR – Κολοσσός Ρόδου (ΣΠΟΡ FM TV 1)

Παναθηναϊκός AKTOR – Κολοσσός Ρόδου (ΣΠΟΡ FM TV 1) 13:00: Περιστέρι Betsson – Μύκονος Betsson BC (ΣΠΟΡ FM TV 2)

Περιστέρι Betsson – Μύκονος Betsson BC (ΣΠΟΡ FM TV 2) 16:00: Βίκος Ιωαννίνων – Μαρούσι (ΣΠΟΡ FM TV 3)

Βίκος Ιωαννίνων – Μαρούσι (ΣΠΟΡ FM TV 3) 17:30: Άρης – Ολυμπιακός (ΣΚΑΪ και ΣΠΟΡ FM TV 1)