Άστατος ο καιρός σήμερα: Βροχές στα βόρεια, ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο

Σύμφωνα με τις προγνώσεις της ΕΜΥ και του Meteo, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια και θα φθάσει τους 15 με 17 βαθμούς

Με άστατο καιρό, τοπικές βροχές και πιθανότητα καταιγίδων σε ορισμένες περιοχές θα κυλήσει η σημερινή Κυριακή, 15 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τις προγνώσεις της ΕΜΥ και του Meteo, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ από τις απογευματινές ώρες αναμένεται σταδιακή εξασθένησή τους. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν τοπικά ισχυροί στο Αιγαίο.

Στα ανατολικά και τα βόρεια παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά και τις βραδινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

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Στην υπόλοιπη χώρα πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με λίγες τοπικές βροχές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 βαθμιαία τοπικά 5 και στο Αιγαίο από βόρειες 4 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια και θα φθάσει τους 15 με 17 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 22 τοπικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σχηματιστούν κυρίως το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με λίγες τοπικές βροχές

Καιρός: Η πρόγνωση του Meteo

Βροχές αναμένονται την Κυριακή κυρίως κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Άνεμοι τοπικά ισχυροί αναμένονται στο Αιγαίο, ενώ πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, βροχές θα εκδηλωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας κατά τις πρωινές ώρες.

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Πιο συγκεκριμένα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη Θράκη, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, καθώς και τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας. Πιθανότητα βροχοπτώσεων εμφανίζεται και στα νησιά του Βόρειο και Κεντρικού Αιγαίου.

Από τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενίσουν και θα περιοριστούν στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα. Μέτριες συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα αναμένονται κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας με το φαινόμενο της μεταφορά σκόνης από την Αφρική να περιορίζεται.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 14, στην Ήπειρο από 6 έως 20 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 8 έως 16 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 06 έως 21, στην Πελοπόννησο από 7 έως 21 βαθμούς, στην Κρήτη από 8 έως 23, στα Επτάνησα από 11 έως 20, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 18 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

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Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις 4-5 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς κυρίως από διευθύνσεις.

Στην Αττική αναμένεται συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις 3-4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές κατά τις πρωινές ώρες οι οποίες από το μεσημέρι θα περιοριστούν στα ορεινά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από ανατολικές-νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς.