Ελλάδα

Αρκάς: «Στην πολιτική, ο τραμπουκισμός μεταμφιέζεται σε αγωνιστικότητα»

Ο γνωστός σκιτσογράφος σχολιάζει τον τρόπο με τον οποίο η επιθετικότητα και η τοξικότητα επιχειρούν να νομιμοποιηθούν στη δημόσια σφαίρα

Σκίτσο με σιδερογροθιά δίπλα σε επιτραπέζιο μικρόφωνο και κείμενο για τον πολιτικό τραμπουκισμό
15/11/2026, 08:05
TANEA Newsroom
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Με ένα αιχμηρό και άκρως συμβολικό σκίτσο καλημερίζει τους διαδικτυακούς του φίλους σήμερα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου, ο Αρκάς, βάζοντας στο στόχαστρο τις ακραίες συμπεριφορές και τον λόγο που κυριαρχεί στον δημόσιο και πολιτικό διάλογο.

Σε σκούρο φόντο, ο γνωστός σκιτσογράφος τοποθετεί δίπλα-δίπλα δύο αντικείμενα με ισχυρό συμβολισμό: ένα μικρόφωνο βήματος, έμβλημα της δημόσιας ομιλίας και της πολιτικής αντιπαράθεσης, και μια σιδερογροθιά, σύμβολο ωμής βίας και εκφοβισμού.

Το συνοδευτικό μήνυμα του Αρκά είναι λιτό, αλλά «χτυπά» κατευθείαν στον στόχο, σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο η επιθετικότητα και η τοξικότητα επιχειρούν να νομιμοποιηθούν στη δημόσια σφαίρα: «Στην πολιτική, ο τραμπουκισμός μεταμφιέζεται σε αγωνιστικότητα».

Για ακόμη μία φορά, η ανάρτηση του δημοφιλούς σκιτσογράφου πυροδοτεί συζητήσεις για τα όρια της πολιτικής έκφρασης και τη σύγχυση ανάμεσα στη γνήσια διεκδίκηση και τη λεκτική ή φυσική βία.

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Αρκάς πολιτική σκίτσο

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