Ο γνωστός σκιτσογράφος σχολιάζει τον τρόπο με τον οποίο η επιθετικότητα και η τοξικότητα επιχειρούν να νομιμοποιηθούν στη δημόσια σφαίρα

Με ένα αιχμηρό και άκρως συμβολικό σκίτσο καλημερίζει τους διαδικτυακούς του φίλους σήμερα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου, ο Αρκάς, βάζοντας στο στόχαστρο τις ακραίες συμπεριφορές και τον λόγο που κυριαρχεί στον δημόσιο και πολιτικό διάλογο.

Σε σκούρο φόντο, ο γνωστός σκιτσογράφος τοποθετεί δίπλα-δίπλα δύο αντικείμενα με ισχυρό συμβολισμό: ένα μικρόφωνο βήματος, έμβλημα της δημόσιας ομιλίας και της πολιτικής αντιπαράθεσης, και μια σιδερογροθιά, σύμβολο ωμής βίας και εκφοβισμού.

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Το συνοδευτικό μήνυμα του Αρκά είναι λιτό, αλλά «χτυπά» κατευθείαν στον στόχο, σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο η επιθετικότητα και η τοξικότητα επιχειρούν να νομιμοποιηθούν στη δημόσια σφαίρα: «Στην πολιτική, ο τραμπουκισμός μεταμφιέζεται σε αγωνιστικότητα».

Για ακόμη μία φορά, η ανάρτηση του δημοφιλούς σκιτσογράφου πυροδοτεί συζητήσεις για τα όρια της πολιτικής έκφρασης και τη σύγχυση ανάμεσα στη γνήσια διεκδίκηση και τη λεκτική ή φυσική βία.