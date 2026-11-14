Ένας άνδρας φέρεται να έχει επιτεθεί σεξουαλικά σε τρία ανήλικα κορίτσια μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων

Τον τρόμο έχει προκαλέσει στους κατοίκους του Αγίου Δημητρίου η δράση ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να έχει επιτεθεί σεξουαλικά σε τρία ανήλικα κορίτσια μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων, στον ίδιο δρόμο της περιοχής Ανθέων.

Βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA καταγράφει μία από τις επιθέσεις, έξω από δημοτικό σχολείο, σε σημείο που βρίσκεται κοντά στο Metro Athens Mall. Στα πλάνα διακρίνεται ένας άνδρας με κόκκινο φούτερ, ο οποίος φέρεται να έχει μόλις επιχειρήσει να επιτεθεί σεξουαλικά σε μία ανήλικη μαθήτρια Λυκείου.

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Το κορίτσι αντιδρά έντονα, βάζοντας τις φωνές, με αποτέλεσμα ο άνδρας να απομακρυνθεί από το σημείο, σαν να μη συνέβη τίποτα. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 το βράδυ της Παρασκευής, ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχαν προηγηθεί ακόμη δύο επιθέσεις στην ίδια γειτονιά.

Οι τρεις επιθέσεις μέσα σε δύο εβδομάδες

Η πρώτη επίθεση καταγράφηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας περιφερόταν στον ίδιο δρόμο, όταν εντόπισε μία 17χρονη που επέστρεφε στο σπίτι της. Στη συνέχεια έκανε αναστροφή και κινήθηκε προς το μέρος της.

Η κινητοποίηση κατοίκων της περιοχής ήταν άμεση, καθώς κάποιοι άρχισαν να τον καταδιώκουν. Ο άνδρας έτρεξε προς ένα στενό και κατάφερε να εξαφανιστεί μέσα στο σκοτάδι.

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 3 Νοεμβρίου, σημειώθηκε και τρίτο περιστατικό. Αυτή τη φορά, άγνωστος προσέγγισε μία ακόμη 17χρονη έξω από φροντιστήριο της γειτονιάς. Η κοπέλα τρομοκρατήθηκε και άρχισε να τρέχει προς την αντίθετη κατεύθυνση για να απομακρυνθεί.

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Η περιγραφή του υπόπτου

Κάτοικοι της περιοχής εκτιμούν, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, ότι πίσω από τις τρεις επιθέσεις βρίσκεται το ίδιο πρόσωπο.

Πρόκειται, όπως περιγράφεται, για άνδρα περίπου 30 ετών, μετρίου αναστήματος, γύρω στο 1,65 μ., με αραιωμένα μαλλιά. Κατά τη διάρκεια των περιστατικών φέρεται να φορούσε είτε μαύρο είτε κόκκινο φούτερ με κουκούλα.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για τον ίδιο δράστη και να προχωρήσουν στην ταυτοποίησή του. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Καταγγελίες πολιτών ότι η ΕΛ.ΑΣ. δηλώνει αδυναμία στην πραγματοποίηση περιπολιών

Την ίδια ώρα, σοκ προκαλούν καταγγελίες κατοίκων της περιοχής με αναρτήσεις τους στη σελίδα «Πολίτες Αγίου Δημητρίου» στο Facebook, ότι σε κλήσεις που έγιναν στην Αστυνομία από ιδιοκτήτες φροντιστηρίων για προηγούμενα περιστατικά, φέρεται να έλαβαν την απάντηση, ότι εφόσον δεν υπάρχει βιασμός, δεν μπορούν να επέμβουν.

Σύμφωνα με άλλες καταγγελίες δε στο ίδιο φόρουμ, κάτοικοι υποστηρίζουν, ότι το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα δηλώνει αδυναμία να διαθέσει περιπολικά και αστυνομικούς για περιπολίες τα βράδια.