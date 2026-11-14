Απόπειρα τηλεφωνικής απάτης με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης – Ηλικιωμένη κλείδωσε τον συνεργό της σπείρας στο δωμάτιο μαζί με τον σύζυγό της

Μια ιδιαίτερα σύνθετη απόπειρα τηλεφωνικής απάτης, με φερόμενη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για την αναπαραγωγή της φωνής συγγενικού προσώπου

Μια ιδιαίτερα σύνθετη απόπειρα τηλεφωνικής απάτης, με φερόμενη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για την αναπαραγωγή της φωνής συγγενικού προσώπου, σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (12/11) στην Ασπροκλησιά του Δήμου Άργους Ορεστικού, στην Καστοριά.

Στόχος των επιτήδειων ήταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο βρέθηκε αντιμέτωπο με μια καλά οργανωμένη επιχείρηση εξαπάτησης.

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Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν φωνή που έμοιαζε με εκείνη της κόρης του ζευγαριού, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των ηλικιωμένων και να τους αποσπάσουν χρήματα, χρυσαφικά και άλλα αντικείμενα αξίας.

Το πρώτο τηλεφώνημα και η φωνή που έμοιαζε με της κόρης τους

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν το ηλικιωμένο ζευγάρι δέχθηκε τηλεφώνημα στο σταθερό της κατοικίας του από την πραγματική κόρη τους. Εκείνη τους ενημέρωσε ότι, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, δεν θα μπορούσε να τους επισκεφθεί εκείνη την ημέρα.

Περίπου μισή ώρα αργότερα, η ηλικιωμένη γυναίκα επισκέφθηκε την αδελφή της για καφέ. Εκεί χτύπησε το σταθερό τηλέφωνο και η ίδια έτυχε να απαντήσει. Στην άλλη άκρη της γραμμής άκουσε μια φωνή που έμοιαζε με εκείνη της κόρης της.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η φωνή φέρεται να είχε δημιουργηθεί ή αναπαραχθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

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«Μαμά, εγώ είμαι. Τι κάνεις; Ήθελα να σου πω ότι θα έρθει ο φίλος μου ο Δημήτρης σήμερα, για να ασφαλίσει τα χρυσαφικά, το σπίτι και τα ηλεκτρικά. Θα περάσει από το σπίτι, οπότε πήγαινε κι εσύ εκεί σε λίγο, γιατί πρέπει να ασφαλίσουμε το σπίτι», φέρεται να της είπε ο άγνωστος συνομιλητής.

Πιστεύοντας ότι συνομιλούσε με την κόρη της, η ηλικιωμένη επέστρεψε στην κατοικία της.

Ο «φίλος της κόρης» που εμφανίστηκε στο σπίτι

Λίγη ώρα αργότερα, στην πόρτα εμφανίστηκε ένας άγνωστος άνδρας, ο οποίος συστήθηκε ως Δημήτρης, φίλος της κόρης της και ασφαλιστής.

«Καλησπέρα σας, ήρθα να ασφαλίσω τα ηλεκτρικά του σπιτιού», φέρεται να είπε αρχικά.

Ωστόσο, η συζήτηση σύντομα επεκτάθηκε στα χρυσαφικά και στα χρήματα που υπήρχαν στην κατοικία. Ο άνδρας δεν περιορίστηκε στο να ρωτήσει εάν το ζευγάρι διέθετε μετρητά, αλλά φέρεται να ζήτησε αναλυτικές πληροφορίες για την ποσότητα και την αξία τους, ρωτώντας πόσα πενηντάρικα, εκατοστάρικα και άλλα χαρτονομίσματα υπήρχαν.

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Παράλληλα, επικαλέστηκε την ύπαρξη ενός drone, το οποίο υποτίθεται ότι πετούσε πάνω από την κατοικία και κατέγραφε τον χώρο στο πλαίσιο της διαδικασίας ασφάλισης.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η πληροφορία ότι ο άγνωστος κρατούσε εμφανώς μια συσκευή, μέσω της οποίας φέρεται να μετέδιδε ζωντανή εικόνα από το εσωτερικό του σπιτιού στους συνεργούς του.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την περιγραφή του περιστατικού, ο άνδρας λειτουργούσε ως ο «εισπράκτορας» της ομάδας, ενώ οι υπόλοιποι δράστες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο όσα συνέβαιναν στην κατοικία.

Η δεύτερη κλήση και οι επίμονες εντολές να παραδώσουν τα χρήματα

Ενώ ο άγνωστος βρισκόταν ήδη μέσα στο σπίτι, οι συνεργοί του τηλεφώνησαν ξανά στην ηλικιωμένη, αυτή τη φορά στο σταθερό της κατοικίας της.

Στην άλλη άκρη της γραμμής ακούστηκε και πάλι η φωνή που υποτίθεται ότι ανήκε στην κόρη της.

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«Μαμά, να, ο Δημήτρης, εδώ είναι ο φίλος μου. Δείξε του τα ηλεκτρικά του σπιτιού και τα πράγματα αξίας που έχουμε, γιατί πρέπει να τα πάρει για να τα ασφαλίσει», φέρεται να της είπε.

Οι δράστες διατηρούσαν σχεδόν αδιάλειπτη την τηλεφωνική επικοινωνία, δίνοντας οδηγίες και καθοδηγώντας τόσο την ηλικιωμένη όσο και τον άνδρα που είχε μεταβεί στην κατοικία.

Η κατάσταση άρχισε να προκαλεί υποψίες στην ηλικιωμένη όταν ο άγνωστος βρέθηκε μαζί με τον σύζυγό της σε δωμάτιο του σπιτιού, προκειμένου να καταμετρήσουν τα χρήματα και να ελέγξουν τα αντικείμενα αξίας.

Τότε, από το τηλέφωνο ακούστηκε η φωνή που παρουσιαζόταν ως εκείνη της κόρης της να επαναλαμβάνει επίμονα και σε έντονο ύφος:

«Μαμά, δώσ’ τα όλα! Δώσ’ τα όλα! Δώσ’ τα όλα!».

Η συγκεκριμένη αντίδραση ήταν εκείνη που έκανε την ηλικιωμένη να αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Γνωρίζοντας τον χαρακτήρα της πραγματικής κόρης της, κατάλαβε ότι η συμπεριφορά αυτή δεν ταίριαζε με τον τρόπο που εκείνη θα απευθυνόταν στους γονείς της.

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Κλείδωσε τον σύζυγό της με τον απατεώνα και ειδοποίησε την Αστυνομία

Η ηλικιωμένη πήρε τότε μια τολμηρή απόφαση, κλειδώνοντας σε δωμάτιο τον σύζυγό της μαζί με τον άγνωστο άνδρα, προκειμένου να τον εμποδίσει να αποχωρήσει και να κερδίσει χρόνο.

Από εκείνο το σημείο, η πίεση από τους συνεργούς εντάθηκε. Οι δράστες, που φέρεται να παρακολουθούσαν ζωντανά τις κινήσεις μέσα στο σπίτι μέσω της συσκευής που κρατούσε ο άνδρας, άρχισαν να την καλούν επίμονα και να τη ρωτούν:

«Γιατί απομακρυνθήκατε; Γιατί κλείσατε την πόρτα; Γιατί ασφαλίσατε το δωμάτιο;».

Η γυναίκα κατάφερε να επικοινωνήσει από άλλη τηλεφωνική συσκευή με την αδελφή της και να της εξηγήσει τι είχε συμβεί, ζητώντας της να ειδοποιήσει την Αστυνομία.

Οι πιέσεις, ωστόσο, συνεχίζονταν. Το τηλέφωνο χτυπούσε επανειλημμένα, ενώ τόσο οι άγνωστοι στην άλλη άκρη της γραμμής όσο και ο άνδρας που βρισκόταν μέσα στο σπίτι ασκούσαν πίεση στην ηλικιωμένη.

Τελικά, φοβούμενη για την ασφάλεια του συζύγου της, ο οποίος παρέμενε κλειδωμένος στο ίδιο δωμάτιο με τον άγνωστο, αποφάσισε να ανοίξει την πόρτα. Ο άνδρας αποχώρησε από την κατοικία.

Ευτυχώς, η απόπειρα εξαπάτησης δεν ολοκληρώθηκε και οι δράστες δεν κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα, χρυσαφικά ή άλλα αντικείμενα αξίας από το ηλικιωμένο ζευγάρι.

Η νέα μέθοδος εξαπάτησης με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης

Το περιστατικό στην Καστοριά αναδεικνύει μια νέα και ιδιαίτερα ανησυχητική διάσταση στις τηλεφωνικές απάτες, καθώς οι επιτήδειοι φαίνεται να αξιοποιούν πλέον εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για την αναπαραγωγή της φωνής οικείων προσώπων.

Η χρήση μιας φωνής που μοιάζει με εκείνη ενός συγγενή, σε συνδυασμό με την παρουσία συνεργού στην κατοικία, τη ζωντανή μετάδοση εικόνας και τη συνεχή τηλεφωνική καθοδήγηση, συνθέτει μια σύνθετη μέθοδο εξαπάτησης, η οποία επιχειρεί να εκμεταλλευτεί την εμπιστοσύνη και τη συναισθηματική φόρτιση των θυμάτων.

Η υπόθεση αποτελεί προειδοποίηση, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους και τις οικογένειές τους. Οι πολίτες δεν πρέπει να παραδίδουν χρήματα, κοσμήματα ή άλλα αντικείμενα αξίας σε αγνώστους που εμφανίζονται στην κατοικία τους, ανεξάρτητα από την ιδιότητα που επικαλούνται.

Σε περίπτωση ύποπτου τηλεφωνήματος, συνιστάται η άμεση διακοπή της επικοινωνίας και η επιβεβαίωση των πληροφοριών μέσω απευθείας κλήσης στον πραγματικό συγγενή, χρησιμοποιώντας γνωστό και αποθηκευμένο αριθμό.

Τέλος, σε κάθε περίπτωση υποψίας απάτης, οι πολίτες πρέπει να ενημερώνουν άμεσα την Αστυνομία.