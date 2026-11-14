Η 34χρονη, ο 44χρονος σύζυγός της και τα δύο παιδιά τους που κατοικούσαν στο ισόγειο φέρονται να άφηναν στη σκάλα τα υπολείμματα από την ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσαν, γεγονός που δείχνει πως οδήγησε στην εκδήλωση της πυρκαγιάς - Αναζητείται ο 44χρονος

Νέες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς στο Ζεφύρι, η οποία βύθισε στο πένθος το Πυροσβεστικό Σώμα, μετά τον τραγικό θάνατο δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.

Τα τρία άτομα, τα οποία είχαν προσαχθεί νωρίτερα για να εξεταστούν από το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, συνελήφθησαν.

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Πρόκειται για μία γυναίκα ηλικίας 34 ετών και τις δύο κόρες της, 13 και 16 ετών, ενώ αναζητείται ο 44χρονος πατέρας.

Συγκεκριμένα, η οικογένεια κατοικούσε στο ισόγειο του κτιρίου και φέρεται να άφηνε στη σκάλα τα υπολείμματα καύσης από την ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσε. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, η εναπόθεση των υπολειμμάτων συνδέεται άρρηκτα αιτιωδώς με την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Αφού αξιολογήθηκε το προανακριτικό υλικό, συνελήφθησαν η 34χρονη και οι κόρες της που είχαν προσαχθεί νωρίτερα, ενώ ο 44χρονος αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Το χρονικό της τραγωδίας

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, δύο πυροσβέστες ηλικίας 23 και 44 ετών εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του φλεγόμενου κτιρίου, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσαν από τις σκάλες στην προσπάθειά τους να κατέβουν στο υπόγειο.

Παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων τους και τη μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού, οι δύο άνδρες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή.

Ένας συνάδελφός τους τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο 251 ΓΝΑ.