Η πορτογαλική ομοσπονδία αποφάσισε να προσθέσει μια οριζόντια γραμμή στον σχεδιασμό του αριθμού, δημιουργώντας μια νέα εκδοχή του Νο 7

Η Εθνική Πορτογαλίας περνά σε μια νέα εποχή μετά την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο, με την Ομοσπονδία να προχωρά σε μια συμβολική κίνηση για να τιμήσει την προσφορά του.

Το Νο 7 θα παραμείνει στη φανέλα της ομάδας, όμως θα έχει πλέον διαφορετικό σχεδιασμό, καθώς η προηγούμενη εκδοχή του θα συνδέεται αποκλειστικά με τον CR7.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Στο παιχνίδι με τη Δανία, στις 14 Νοεμβρίου, οι Πορτογάλοι διεθνείς φόρεσαν τη φανέλα με το συγκεκριμένο νούμερο, ως ένδειξη αναγνώρισης για όσα προσέφερε ο εμβληματικός αρχηγός στην εθνική ομάδα.

Η πορτογαλική ομοσπονδία αποφάσισε να προσθέσει μια οριζόντια γραμμή στον σχεδιασμό του αριθμού, δημιουργώντας μια νέα εκδοχή του Νο 7.

Με αυτόν τον τρόπο, ο αριθμός που φορούσε ο Ρονάλντο για τόσα χρόνια θα διατηρήσει τη δική του ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Εθνικής.

Η Πορτογαλική ομοσπονδία ανακοίνωσε:

«Μια ιστορία που δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

Η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FPF) αποφάσισε ότι, αρχής γενομένης από τον σημερινό αγώνα εναντίον της Δανίας για την 5η αγωνιστική Nations League, η φανέλα με τον αριθμό 7 της Εθνικής Ομάδας, η οποία ανήκε στον Κριστιάνο Ρονάλντο για τόσα χρόνια, θα έχει διαφορετικό γραφιστικό σχεδιασμό, με διαφορετικό επίσης αριθμό 7.

Αυτός είναι ένας ακόμη τρόπος για να απαθανατίσουμε τη σημασία ενός τόσο ξεχωριστού αριθμού και να τιμήσουμε την κληρονομιά που αντιπροσωπεύει.

Επειδή υπάρχουν ιστορίες, αναμνήσεις, επιτεύγματα και συναισθήματα που θα συνδέονται για πάντα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Από σήμερα και στο εξής, θα έχουμε διαφορετικό αριθμό 7 στη φανέλα, αλλά με την ίδια ουσία και την ίδια υπερηφάνεια, επιφυλάσσοντας τον προηγούμενο για την απαθανάτιση μιας ιστορίας που δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

Ευχαριστούμε, Κριστιάνο!»