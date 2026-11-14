Μεγάλη ποσότητα αναβολικών και άλλων απαγορευμένων φαρμακευτικών ουσιών εντόπισαν οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, συλλαμβάνοντας έναν 34χρονο αλλοδαπό στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο 34χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής (13/11), κατηγορούμενος για εισαγωγή, κατοχή και διακίνηση παράνομων φαρμακευτικών και αναβολικών σκευασμάτων.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 5 Νοεμβρίου, όταν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν, σε εγκαταστάσεις εταιρείας ταχυμεταφορών, ταχυδρομικό δέμα που περιείχε μεγάλο αριθμό αναβολικών σκευασμάτων και είχε ως τελικό προορισμό το Παρίσι.

Από την έρευνα προέκυψε ότι την αποστολή του δέματος είχε οργανώσει ο 34χρονος, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν στην αναζήτησή του.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του βαλίτσα με δισκία και φιαλίδια απαγορευμένων ουσιών, τα οποία προορίζονταν για περαιτέρω διακίνηση.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

80.000 αναβολικά δισκία,

799 φιαλίδια αναβολικού σκευάσματος,

400 δισκία απαγορευμένων ουσιών,

8 φιαλίδια απαγορευμένων ουσιών,

4 φιαλίδια αποστειρωμένου διαλύτη,

2 κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επιβλαβή φάρμακα και παραβάσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.