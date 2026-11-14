Το ΝΑΤΟ και ο ρόλος του στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρίας Ζαχάροβα

Το ΝΑΤΟ και ο ρόλος του στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρίας Ζαχάροβα, σε εκδήλωση που διοργάνωσε το New Media Workshop, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Η Μαρία Ζαχάροβα χαρακτήρισε το ΝΑΤΟ ως μια οργάνωση που, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «μοιάζει με χαλασμένο δόντι», υπονομεύοντας την «ανοσία» της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου.

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Όπως υποστήριξε, η Συμμαχία απορροφά και καταναλώνει τεράστιους πόρους, οι οποίοι θα μπορούσαν να διατεθούν για άλλες ανάγκες, αποδυναμώνοντας την ικανότητα αντίδρασης.

Οι δηλώσεις της έγιναν με αφορμή τοποθέτηση του Γερμανού καγκελαρίου, Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν υπάρχει λόγος διαλόγου με τη Ρωσία για την αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ευρώπη, καθώς αυτή διασφαλίζεται ήδη μέσω του ΝΑΤΟ.

Απαντώντας, η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια θα ήταν μεγαλύτερη χωρίς τον σημερινό ρόλο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Χαρακτηριστικά η Μαρία Ζαχάροβα σημείωσε ότι «Εάν το ΝΑΤΟ δεν υπήρχε ή, πιο σωστά, εάν δεν έπαιζε τον ρόλο που παίζει και συνεχίζει να παίζει θα υπήρχε πιθανότατα πολύ περισσότερη ασφάλεια στην Ευρώπη».

Επιπλέον, η Ζαχάροβα υποστήριξε ακόμη ότι το ΝΑΤΟ δεν ιδρύθηκε για τη διατήρηση της σταθερότητας, αλλά για επιθετικούς και επεκτατικούς σκοπούς.

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Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δημιουργήθηκε για την οργάνωση πραξικοπημάτων σε διάφορες χώρες, την υλοποίηση ‘έγχρωμων επαναστάσεων’, την οικονομική επέκταση και την προώθηση συμφερόντων όσων ωφελούνται από αυτές τις πολιτικές εντός της Συμμαχίας».

Τέλος, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρθηκε στην ίδρυση οργανισμών όπως ο ΟΑΣΕ, οι οποίοι, σύμφωνα με την ίδια, είχαν ως στόχο να αποτελέσουν πλατφόρμες διαλόγου και γεφύρωσης των διαφορών μεταξύ των κρατών της Ευρώπης και της Ευρασίας.

Όπως επισήμανε, οι οργανισμοί αυτοί δημιουργήθηκαν με σκοπό τη συζήτηση κρίσιμων ζητημάτων ασφαλείας και την αναζήτηση αποτελεσματικών λύσεων.

Με πληροφορίες από το TASS