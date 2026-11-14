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Νετανιάχου προς Άιζενκοτ: «Ας συμφωνήσουμε για το καλό του Ισραήλ» – «Αυτά τα κόλπα δεν λειτουργούν σε εμένα» απαντά ο ηγέτης του Γιασάρ

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε το αίτημά του για σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας με τον αντίπαλό του Γκάντι Άιζενκοτ

Νετανιάχου προς Άιζενκοτ: «Ας συμφωνήσουμε για το καλό του Ισραήλ» – «Αυτά τα κόλπα δεν λειτουργούν σε εμένα» απαντά ο ηγέτης του Γιασάρ

Nathan Howard/Pool via Reuters

14/11/2026, 21:07
TANEA Newsroom
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Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε το αίτημά του για σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας με τον αντίπαλό του Γκάντι Άιζενκοτ, τονίζοντας ότι αυτή είναι η μόνη λύση για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της χώρας απέναντι στην απειλή του Ιράν. Ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε να εξαλείψει την ιρανική απειλή «μια για πάντα».

Σύμφωνα με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, μετά τη συνάντηση της Πέμπτης με τον Άιζενκοτ ο οποίος έχει λάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ο Νετανιάχου υπογράμμισε πως ενισχύθηκε η πεποίθησή του για την ανάγκη δημιουργίας μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας που θα μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του Ισραήλ για τα επόμενα χρόνια.

Ο Νετανιάχου τόνισε πως αυτή η κυβέρνηση οφείλει να συμπεριλάβει «όλα τα κόμματα» που αναγνωρίζουν «το Ισραήλ ως κράτος του εβραϊκού λαού», ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι προκλήσεις ασφαλείας, με κυριότερη το Ιράν. Όπως ανέφερε, το ιρανικό καθεστώς «δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εναντίον μας».

Από την πλευρά του, ο Άιζενκοτ, που υποστηρίζεται από 67 μέλη του κοινοβουλίου μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, έχει στη διάθεσή του 28 ημέρες με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 14 ημέρες για το σχηματισμό κυβέρνησης, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται προς το παρόν σαφής πλειοψηφία.

Οι διαπραγματεύσεις προβλέπονται ιδιαίτερα δύσκολες, ειδικά ως προς τη συμμετοχή των αραβο-ισραηλινών κομμάτων, που διαθέτουν 19 έδρες και θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην τελική έκβαση.

Συνθέσεις και Προκλήσεις στη Διαμόρφωση Κυβέρνησης

Η πρόταση του Μπενιαμίν Νετανιάχου προβλέπει μια κυβέρνηση που θα συγκεντρώνει τα κύρια σιωνιστικά εβραϊκά κόμματα, από τη δεξιά ως το κέντρο, αποκλείοντας τα αραβο-ισραηλινά κόμματα, τα οποία αποκαλεί «υποστηρικτές της τρομοκρατίας». Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτά τα κόμματα «δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτή την τεράστια πρόκληση» απέναντι στο Ιράν.

Μια τέτοια κυβέρνηση εθνικής ενότητας θα μπορούσε να βασιστεί σε εναλλαγή της πρωθυπουργίας μεταξύ Νετανιάχου και Άιζενκοτ, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν στην ισραηλινή πολιτική σκηνή.

Από την πλευρά του, ο Άιζενκοτ έχει δηλώσει πρόθυμος να συνεργαστεί με μέλη του Λικούντ, του κόμματος του Νετανιάχου, και του Θρησκευτικού Σιωνισμού, υπό την προϋπόθεση ότι η επιθυμία τους για ενότητα είναι «ειλικρινής» και ότι ο ίδιος θα ηγηθεί της κυβέρνησης.

Ωστόσο, η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο παραμένει αβέβαιη, καθώς ο Άιζενκοτ έχει ξεκαθαρίσει πως δεν προτίθεται να υπηρετήσει υπό τον Νετανιάχου.

Άιζενκοτ: «Οι συνομιλίες έχουν ήδη προγραμματιστεί»

Παράλληλα, ο Άιζενκοτ καταδίκασε την «ρατσιστική και επιθετική εκστρατεία» του απερχόμενου πρωθυπουργού κατά της ισραηλινής αραβικής μειονότητας, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του πληθυσμού.

Αναφερόμενος στην πρόταση του Νετανιάχου για σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, την απέρριψε ως «άλλη μια εκδοχή» της ίδιας τακτικής, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι οι διαπραγματευτικές ομάδες του Λικούντ και του Γιασάρ έχουν ήδη προγραμματίσει συνάντηση για την Κυριακή.

Επιπλέον ο Άιζενκοτ, «Ισχυρίζεται ότι θέλει ενότητα, αλλά ντροπιάζει μια επίσημη εκδήλωση στην Κνεσέτ και διχάζει και υποκινεί σαν να μην υπάρχει αύριο» και πρόσθεσε ακόμη ότι: «Καλή προσπάθεια, αλλά αυτά τα κόλπα δεν λειτουργούν σε μένα. Και δεν λειτουργούν ούτε στους πολίτες του Ισραήλ».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο Νετανιάχου επιχειρεί να εμποδίσει τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, επειδή γνωρίζει ότι «υπάρχει η απόλυτη πλειοψηφία» των Ισραηλινών και των μελών της Κνεσέτ που αντιτίθενται στην παραμονή του στην εξουσία.

Ο Άιζενκοτ πρόσθεσε ότι το Λικούντ θα μπορούσε να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης υπό την ηγεσία του, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει «αναγνώριση των αρχών που έχω θέσει και ρήξη με τους εξτρεμιστές». Η αναφορά αυτή θεωρείται ότι αφορά το κόμμα Otzma Yehudit του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Ο ηγέτης του Γιασάρ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι είναι ανοιχτός στον σχηματισμό κυβέρνησης με τη συμμετοχή οποιουδήποτε αποδέχεται τις τέσσερις αρχές που έχει θέσει. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του Λικούντ, χωρίς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, για τον οποίο έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρέπει να παραμείνει στην εξουσία.

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Γκάντι Αϊζενκοτ Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου

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