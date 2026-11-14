Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε το αίτημά του για σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας με τον αντίπαλό του Γκάντι Άιζενκοτ

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε το αίτημά του για σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας με τον αντίπαλό του Γκάντι Άιζενκοτ, τονίζοντας ότι αυτή είναι η μόνη λύση για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της χώρας απέναντι στην απειλή του Ιράν. Ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε να εξαλείψει την ιρανική απειλή «μια για πάντα».

Σύμφωνα με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, μετά τη συνάντηση της Πέμπτης με τον Άιζενκοτ ο οποίος έχει λάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ο Νετανιάχου υπογράμμισε πως ενισχύθηκε η πεποίθησή του για την ανάγκη δημιουργίας μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας που θα μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του Ισραήλ για τα επόμενα χρόνια.

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Ο Νετανιάχου τόνισε πως αυτή η κυβέρνηση οφείλει να συμπεριλάβει «όλα τα κόμματα» που αναγνωρίζουν «το Ισραήλ ως κράτος του εβραϊκού λαού», ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι προκλήσεις ασφαλείας, με κυριότερη το Ιράν. Όπως ανέφερε, το ιρανικό καθεστώς «δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εναντίον μας».

ביום חמישי קיימתי שיחה חשובה עם גדי איזנקוט. גדי ואני מכירים אחד את השני שנים רבות, מאז כהונתו כרמטכ”ל ועוד לפני כן. פגישה זו רק חיזקה אצלי את ההבנה כמה הכרחי להקים בעת הזאת ממשלת אחדות לאומית – ממשלה שתכלול את כל המפלגות שתומכות בקיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי, ושתוכל לעמוד באתגרים הביטחוניים העצומים והמורכבים שלפנינו. המשטר האיראני שחותר להשמדת ישראל שוב פועל לחדש את תוכנית הגרעין שלו. ושיהיה ברור, משטר רצחני זה שלא היסס לרצוח אלפים רבים מבני עמו, לא יהסס להשתמש בנשק גרעיני נגדנו. הוא יעשה זאת ברגע שיעלה בידו לחזור להעשרת אורניום ולפיתוח מואץ של נשק גרעיני. עלינו לעשות הכל להמשיך למנוע זאת ממנו, כפי שעשינו ב׳עם כלביא׳ וב׳שאגת הארי׳ כשהרחקנו מעלינו סכנת השמדה מיידית. עלינו להסיר מעל ראשנו איום קיומי זה אחת ולתמיד. ממשלה צרה, או ממשלה שנשענת על תומכי טרור, לא תוכל להשיג אתגר כביר זה. אבל ממשלת אחדות לאומית כן תוכל להשיג זאת בעוד מועד, ובכך להבטיח את ביטחון ישראל לשנים רבות. ממשלת אחדות לאומית תענה על הכמיהה שאני שומע מרבים מכם, אזרחי ישראל – הכמיהה לפיוס לאומי, לפיוס בינינו. כי כמוני, אתם מבינים שבעת הזו אנחנו חייבים לפעול יחד: אלישע מידן עם אליסף פרץ, טליק גוואילי עם שירה שפירא, ציבור ציוני ענק שמאחד כוחות כדי להבטיח את עתיד ישראל. גדי, במקום לנסות להקים ממשלה רעועה ומסוכנת שלא תוכל לעמוד, ולו במקצת, באתגרים הביטחוניים והלאומיים האדירים שבפנינו, נעשה את הדבר המתבקש: ניכנס לחדר, בלי תנאים מוקדמים, נשים בצד את כל המחלוקות ואת כל החרמות, ונגיע להסכמות עבור ביטחונה ועתידה של ישראל, כולל בסוגיית הגיוס, שניתן לפתור אותה ביחד עם נציגי הציבור החרדי. המענה המתחייב לאלה שיצאו במכוון בעת שירת התקווה הוא להקים את ממשלת התקווה – ממשלת האחדות הלאומית. Διαφήμιση Διαφήμιση November 14, 2026

Από την πλευρά του, ο Άιζενκοτ, που υποστηρίζεται από 67 μέλη του κοινοβουλίου μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, έχει στη διάθεσή του 28 ημέρες με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 14 ημέρες για το σχηματισμό κυβέρνησης, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται προς το παρόν σαφής πλειοψηφία.

Οι διαπραγματεύσεις προβλέπονται ιδιαίτερα δύσκολες, ειδικά ως προς τη συμμετοχή των αραβο-ισραηλινών κομμάτων, που διαθέτουν 19 έδρες και θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην τελική έκβαση.

Συνθέσεις και Προκλήσεις στη Διαμόρφωση Κυβέρνησης

Η πρόταση του Μπενιαμίν Νετανιάχου προβλέπει μια κυβέρνηση που θα συγκεντρώνει τα κύρια σιωνιστικά εβραϊκά κόμματα, από τη δεξιά ως το κέντρο, αποκλείοντας τα αραβο-ισραηλινά κόμματα, τα οποία αποκαλεί «υποστηρικτές της τρομοκρατίας». Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτά τα κόμματα «δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτή την τεράστια πρόκληση» απέναντι στο Ιράν.

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Μια τέτοια κυβέρνηση εθνικής ενότητας θα μπορούσε να βασιστεί σε εναλλαγή της πρωθυπουργίας μεταξύ Νετανιάχου και Άιζενκοτ, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν στην ισραηλινή πολιτική σκηνή.

Από την πλευρά του, ο Άιζενκοτ έχει δηλώσει πρόθυμος να συνεργαστεί με μέλη του Λικούντ, του κόμματος του Νετανιάχου, και του Θρησκευτικού Σιωνισμού, υπό την προϋπόθεση ότι η επιθυμία τους για ενότητα είναι «ειλικρινής» και ότι ο ίδιος θα ηγηθεί της κυβέρνησης.

Ωστόσο, η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο παραμένει αβέβαιη, καθώς ο Άιζενκοτ έχει ξεκαθαρίσει πως δεν προτίθεται να υπηρετήσει υπό τον Νετανιάχου.

Άιζενκοτ: «Οι συνομιλίες έχουν ήδη προγραμματιστεί»

Παράλληλα, ο Άιζενκοτ καταδίκασε την «ρατσιστική και επιθετική εκστρατεία» του απερχόμενου πρωθυπουργού κατά της ισραηλινής αραβικής μειονότητας, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του πληθυσμού.

Αναφερόμενος στην πρόταση του Νετανιάχου για σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, την απέρριψε ως «άλλη μια εκδοχή» της ίδιας τακτικής, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι οι διαπραγματευτικές ομάδες του Λικούντ και του Γιασάρ έχουν ήδη προγραμματίσει συνάντηση για την Κυριακή.

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Επιπλέον ο Άιζενκοτ, «Ισχυρίζεται ότι θέλει ενότητα, αλλά ντροπιάζει μια επίσημη εκδήλωση στην Κνεσέτ και διχάζει και υποκινεί σαν να μην υπάρχει αύριο» και πρόσθεσε ακόμη ότι: «Καλή προσπάθεια, αλλά αυτά τα κόλπα δεν λειτουργούν σε μένα. Και δεν λειτουργούν ούτε στους πολίτες του Ισραήλ».

הודעתו לתקשורת של ראש הממשלה היוצא הערב בה הוא קרא להיפגש למשא ומתן היא עוד ספין. הרי נתניהו יודע שכבר נקבעה פגישה כזו. היא נקבעה למחר בין צוותי המו״מ של ישר! והליכוד. אחיי ואחיותיי הישראלים, זהו הבלוף התורן: נתניהו קורא למשא ומתן אחרי שהוא כבר נקבע, טוען שהוא רוצה אחדות, אבל מבזה מעמד ממלכתי בכנסת ומפלג ומסית כאילו אין מחר. ניסיון יפה, אבל הטריקים האלו לא עובדים עליי. וגם לא על אזרחי ישראל. למען הסר ספק, גם נתניהו יודע שהתנאים להצטרפות לממשלת חירום בראשותי הם הכרה בעקרונות שהתוותי ופרידה מהקיצוניים. בסופו של דבר, אחרי כל הנאומים וההצהרות, נשארת האמת: נתניהו מודע להפסדו בבחירות. הוא מודע לכך שיש רוב מוחלט נגדו באזרחי ישראל וכנסת ישראל, והוא יודע שקום תקום ממשלה חדשה וטובה. לכן, הוא בקרב בלימה שמטרתו הערמת קשיים על הקמתה של ממשלה חדשה וסיכול החלפת יו״ר הכנסת. המבחן הקרוב של הליכוד והציונות הדתית הוא ביום שלישי הקרוב, בו יתקיימו הבחירות למינויו של מועמד מפלגות השינוי והתיקון, ח״כ מתן כהנא. אם אכן פניהם לשותפות פוליטית אמיתית, כפי שטוענים, הם נדרשים לאפשר את קיומו של הליך דמוקרטי תקין בזמנו, ולהנחות את חברי הכנסת לתמוך במינויו של אלוף-משנה במיל׳, מפקד טייסת ולוחם סיירת מטכ״ל לשעבר, מתן כהנא, לתפקיד יושב ראש הכנסת. זו ההזדמנות שלהם להוכיח כמה רציניים הם. או שפעם נוספת, הכל זה טריק פוליטי ריק ותו לא. הבחירה בידיהם. אני פועל, גם בדקות אלו ממש, להקים ממשלת חירום לאומית במהרה. שבוע טוב לכולם. Διαφήμιση November 14, 2026

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο Νετανιάχου επιχειρεί να εμποδίσει τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, επειδή γνωρίζει ότι «υπάρχει η απόλυτη πλειοψηφία» των Ισραηλινών και των μελών της Κνεσέτ που αντιτίθενται στην παραμονή του στην εξουσία.

Ο Άιζενκοτ πρόσθεσε ότι το Λικούντ θα μπορούσε να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης υπό την ηγεσία του, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει «αναγνώριση των αρχών που έχω θέσει και ρήξη με τους εξτρεμιστές». Η αναφορά αυτή θεωρείται ότι αφορά το κόμμα Otzma Yehudit του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Ο ηγέτης του Γιασάρ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι είναι ανοιχτός στον σχηματισμό κυβέρνησης με τη συμμετοχή οποιουδήποτε αποδέχεται τις τέσσερις αρχές που έχει θέσει. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του Λικούντ, χωρίς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, για τον οποίο έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρέπει να παραμείνει στην εξουσία.