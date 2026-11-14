Οι δράστες φέρονται να συγκέντρωσαν πρώτα τις ιερές εικόνες και τα εξαπτέρυγα στο κέντρο της εκκλησίας και στη συνέχεια να τους έβαλαν φωτιά

Ένα πρωτοφανές περιστατικό βεβήλωσης εκκλησίας προκαλεί αποτροπιασμό στα Καστέλλια Φωκίδας, όπου άγνωστος ή άγνωστοι εισέβαλαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλιό Καστέλι, αφαίρεσαν τις ιερές εικόνες και τα εξαπτέρυγα και στη συνέχεια τους έβαλαν φωτιά στο κέντρο του ναού.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε τυχαία, όταν μια νεαρή γυναίκα που περνούσε από το σημείο, αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και ενημερώθηκε για την καταστροφή στο εσωτερικό της εκκλησίας.

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Οι εικόνες από τον ναό αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Οι τοίχοι και η οροφή έχουν μαυρίσει από τους καπνούς, ενώ στο δάπεδο βρίσκονται στάχτες και αποκαΐδια από τις καμένες εικόνες και τα εξαπτέρυγα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Lamianow.gr ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελλίων, Αχιλλέας Αγαπητός, η εκκλησία δεν είχε χρήματα, καθώς λειτουργεί μόλις μία φορά τον χρόνο, τον Αύγουστο.

«Μας κάνει φοβερή εντύπωση ποιος μπορεί να προέβη σε μια τέτοια αποτρόπαια κίνηση. Η εκκλησία δεν είχε χρήματα, λειτουργεί μία φορά τον χρόνο, τον Αύγουστο. Κάποιος μπήκε μέσα, έβγαλε τις εικόνες και τις έκαψε στο κέντρο της εκκλησίας μαζί με τα εξαπτέρυγα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι, σύμφωνα με την περιγραφή, δεν πρόκειται για μια φωτιά που ξέσπασε τυχαία στον ναό. Οι δράστες φέρονται να συγκέντρωσαν πρώτα τις ιερές εικόνες και τα εξαπτέρυγα στο κέντρο της εκκλησίας και στη συνέχεια να τους έβαλαν φωτιά.

Τα κίνητρα της ενέργειας παραμένουν άγνωστα, ενώ τα ερωτήματα για το ποιος προχώρησε σε αυτή την πράξη και για ποιον λόγο παραμένουν αναπάντητα.