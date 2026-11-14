Ανείπωτη τραγωδία στο Βερολίνο: Παιδί έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από το ποδήλατό του και παρασύρθηκε από λεωφορείο μπροστά στη μητέρα του

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο Βερολίνο της Γερμανίας το απόγευμα του Σαββάτου (14/11), όπου ένα παιδί έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από το ποδήλατό του και παρασύρθηκε από διερχόμενο λεωφορείο

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο Βερολίνο της Γερμανίας το απόγευμα του Σαββάτου (14/11), όπου ένα παιδί έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από το ποδήλατό του και παρασύρθηκε από διερχόμενο λεωφορείο, ενώ βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 17:00 (τοπική ώρα), στην οδό Ποτσδάμερ Στράσε, στην περιοχή Τίεργκαρτεν της γερμανικής πρωτεύουσας.

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Η μητέρα και το παιδί κινούνταν με τα ποδήλατά τους στον δρόμο, όταν, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, το παιδί έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο οδόστρωμα.

Gegen 17 Uhr kam es in Tiergarten zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen waren eine Mutter und ein Kind auf der Potsdamer Straße gemeinsam mit dem Fahrrad unterwegs, als das Kind aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Fahrrad zu Boden stürzte. In der Folge wurde es von einem Bus überrollt und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Mutter steht unter Schock und wird derzeit medizinisch versorgt. Die Potsdamer Straße ist aufgrund der polizeilichen Maßnahmen derzeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt. ^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) November 14, 2026

Στη συνέχεια, διερχόμενο λεωφορείο το παρέσυρε και πέρασε από πάνω του, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα. Παρά την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του στο σημείο του δυστυχήματος.

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Σε κατάσταση σοκ η μητέρα – Αποκλείστηκε η Ποτσδάμερ Στράσε

Η μητέρα του παιδιού δέχεται ιατρική φροντίδα, καθώς βρίσκεται σε κατάσταση έντονης ψυχολογικής αναστάτωσης μετά το δυστύχημα.

Την ίδια ώρα, η αστυνομία έχει αποκλείσει την Ποτσδάμερ Στράσε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνες και να διαπιστώσει τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά ούτε η ηλικία του παιδιού ούτε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε την ισορροπία του και έπεσε από το ποδήλατο.

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.