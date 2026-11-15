Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 72χρονος στο Ρέθυμνο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν καταπλακώθηκε από τρακτέρ, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου, σύμφωνα με το goodnet.gr, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

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Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το τρακτέρ καταπλάκωσε τον 72χρονο διερευνώνται.