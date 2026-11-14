Η ίδια η Κέιτι Πέρι είχε μιλήσει το 2013, έναν χρόνο μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της, για τη δύσκολη σχέση της με τον Μπραντ

Νέες αποκαλύψεις για τη σχέση του Ράσελ Μπραντ με την Κέιτι Πέρι έρχονται στο φως μέσα από το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «Russell Brand: Open Secret», με πρώην σύντροφο του Βρετανού ηθοποιού να υποστηρίζει ότι εκείνος είχε πάντα ως στόχο να παντρευτεί μια διάσημη γυναίκα.

Η Τζόρνταν Μάρτιν, η οποία είχε σχέση με τον Μπραντ το 2007, υποστήριξε στο ντοκιμαντέρ ότι ο ηθοποιός επιθυμούσε διαχρονικά να συνδεθεί ερωτικά και να παντρευτεί μια γυναίκα με μεγάλη αναγνωρισιμότητα.

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«Κάνει ακριβώς αυτό που πάντα ήθελε: να παντρευτεί κάποια διάσημη, κάτι που έλεγε ανέκαθεν ότι θα έκανε», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μάρτιν.

Η Κέιτι Πέρι και ο Ράσελ Μπραντ γνωρίστηκαν το 2008, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Get Him to the Greek». Δύο χρόνια αργότερα, το 2010, παντρεύτηκαν στην Ινδία, ωστόσο ο γάμος τους δεν κράτησε πολύ. Το ζευγάρι χώρισε έναν χρόνο μετά, ενώ το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2012.

Οι αποκαλύψεις της πρώην συντρόφου του για τη συμπεριφορά του

Η Μάρτιν αναφέρθηκε και στη δική της σχέση με τον Μπραντ, αποκαλύπτοντας περιστατικά από την περίοδο που εκείνος βρισκόταν στη Χαβάη για τα γυρίσματα της ταινίας «Forgetting Sarah Marshall».

Όπως υποστήριξε, ο ηθοποιός της είχε ζητήσει να ταξιδέψει μαζί του, καθώς, σύμφωνα με όσα της είχε πει, ήθελε να υπάρχει κάποιος δίπλα του για να τον αποτρέπει από το να φλερτάρει με γυναίκες στα γυρίσματα.

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«Μου είχε πει ότι θα έπρεπε να βγαίνω με κάποιον πιο διάσημο από εσένα», ισχυρίστηκε ότι της είχε αναφέρει.

Στο ίδιο ντοκιμαντέρ, η Μάρτιν υποστήριξε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ο Μπραντ την είχε επικρίνει για την εμφάνισή της, λέγοντάς της ότι ντυνόταν σαν γυναίκα που αναζητούσε απεγνωσμένα την προσοχή, ενώ φέρεται να της είχε εκφράσει και τη δυσαρέσκειά του επειδή έκανε ηλιοθεραπεία.

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει, επίσης, μαρτυρίες ανώνυμων ανθρώπων από τον χώρο της ψυχαγωγίας, πρώην συγκατοίκων του Μπραντ, αλλά και δημοσιογράφων που είχαν ασχοληθεί με την πορεία του.

Τι είχε αποκαλύψει η Κέιτι Πέρι για τον γάμο τους

Η ίδια η Κέιτι Πέρι είχε μιλήσει το 2013, έναν χρόνο μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της, για τη δύσκολη σχέση της με τον Ράσελ Μπραντ, χαρακτηρίζοντάς τον ελεγκτικό.

Σε συνέντευξή της στη Vogue, η τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει ότι ο πρώην σύζυγός της δεν αισθανόταν άνετα με το γεγονός ότι εκείνη είχε τον πρώτο λόγο κατά τη διάρκεια των περιοδειών της.

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«Δεν του άρεσε η ατμόσφαιρα του να είμαι εγώ το αφεντικό στην περιοδεία», είχε δηλώσει.

Μάλιστα, είχε περιγράψει τη μεταξύ τους δυναμική ως ιδιαίτερα επώδυνη, προσθέτοντας: «Ήταν πολύ ελεγκτικός, κάτι που με αναστάτωνε».

Η Πέρι είχε εξηγήσει ότι στην αρχή της γνωριμίας τους ο Μπραντ έδειχνε να θέλει μια ισότιμη σύντροφο, ωστόσο τα πράγματα άλλαξαν όταν βρέθηκε απέναντι σε μια δυναμική γυναίκα.

«Όταν τον γνώρισα, ήθελε μια ισότιμη σχέση. Πιστεύω ότι πολλοί δυναμικοί άνδρες θέλουν μια ισότιμη σύντροφο, αλλά όταν τελικά τη βρίσκουν, συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτή την ισότητα», είχε πει χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

Η ίδια είχε παραδεχτεί ότι για μεγάλο διάστημα αισθανόταν πως έφερε σημαντικό μερίδιο ευθύνης για το τέλος της σχέσης τους, μέχρι που, όπως είπε, έμαθε την πραγματική αλήθεια.

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«Δεν μπορώ απαραίτητα να αποκαλύψω τι συνέβη, γιατί το κρατάω κλειδωμένο στο χρηματοκιβώτιό μου για μια βροχερή μέρα. Το άφησα πίσω μου και είπα: “Αυτό δεν συνέβη εξαιτίας μου, είναι κάτι πέρα από εμένα”. Έτσι, έχω προχωρήσει», είχε δηλώσει.

Η τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει ακόμη ότι ο Μπραντ την ενημέρωσε πως ήθελε να χωρίσουν μέσω γραπτού μηνύματος, μόλις έναν χρόνο μετά τον γάμο τους.

«Ας πούμε απλώς ότι δεν έχω ακούσει νέα του από τότε που μου έστειλε μήνυμα, στις 31 Δεκεμβρίου 2011, λέγοντάς μου ότι παίρνει διαζύγιο», είχε αναφέρει στη Vogue το 2013.

Οι νέες καταγγελίες σε βάρος του Ράσελ Μπραντ

Οι αποκαλύψεις του ντοκιμαντέρ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ράσελ Μπραντ βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές δικαστικές εξελίξεις. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 10 ετών και έξι μηνών για βιασμό και σεξουαλική επίθεση και κρατείται στις φυλακές HMP Wandsworth, στο νότιο Λονδίνο.

Παράλληλα, την Πέμπτη έξι ακόμη γυναίκες προχώρησαν σε καταγγελίες σε βάρος του για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά.

Οι ισχυρισμοί της πρώην συντρόφου του περιλαμβάνονται στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, ενώ εκπρόσωπος του Μπραντ κλήθηκε να σχολιάσει τις αποκαλύψεις, σύμφωνα με το Page Six.