Από «Εραστής της Χρονιάς» στη φυλακή: Η άνοδος και η ηχηρή πτώση του Ράσελ Μπραντ

Η καταδίκη του Βρετανού κωμικού Ράσελ Μπραντ σε κάθειρξη 10,5 ετών για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σφραγίζει με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο την ελεύθερη πτώση μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της βρετανικής βιομηχανίας του θεάματος. Την ίδια ώρα, όμως, όπως επισημαίνει το Associated Press, στρέφει ξανά τον προβολέα στο ερώτημα αν η βιομηχανία μέσα στην οποία δρούσε έκλεινε ηθελημένα τα μάτια μπροστά στη δημόσια εικόνα του.

Για τρία συνεχή χρόνια, την εποχή που μεσουρανούσε στο ραδιόφωνο του BBC, η σκανδαλοθηρική εφημερίδα “The Sun” απένεμε στον Μπραντ τον τίτλο του «Εραστή της Χρονιάς» (“Shagger of the Year”). Αυτή η διάκριση δεν ήταν παρά η επίσημη σφραγίδα σε μια εικόνα «κακού παιδιού» που ο ίδιος καλλιεργούσε μεθοδικά, ισορροπώντας ανάμεσα στο προκλητικό και το χυδαίο. Σήμερα, ειδικοί και νομικοί επισημαίνουν ότι αυτή ακριβώς η δημόσια εικόνα του ασταμάτητου γυναικά λειτούργησε ως μια ιδανική προληπτική άμυνα. Το κοινό και οι εργοδότες του είχαν αποδεχτεί το αφήγημα ότι «αυτός είναι ο Ράσελ», με αποτέλεσμα οι κραυγές των θυμάτων του να υποβαθμίζονται σε απλά «καμώματα» ενός εκκεντρικού σταρ.

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«Όταν ο Μπραντ βρισκόταν στο απόγειο της φήμης του, οι εργοδότες του, αλλά και, για να είμαστε δίκαιοι, το κοινό, έκαναν τα στραβά μάτια μπροστά στα καμώματά του ή τα αγνοούσαν», αναφέρει στο AP η Αν Ολιβάριους, δικηγόρος με ειδίκευση σε υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης.

Ιλιγγιώδης άνοδος

Η πορεία του Ράσελ Μπραντ προς την κορυφή ξεκίνησε από το Γκρέις, μια μικρή επαρχιακή πόλη του Έσεξ, ανατολικά του Λονδίνου. Διψασμένος για φήμη και ένταση, εγκατέλειψε την πόλη του στα 16 του για να σπουδάσει σε δραματική σχολή στο Λονδίνο, από την οποία ωστόσο αποβλήθηκε έναν χρόνο αργότερα. Ακολούθησαν χρόνια γεμάτα καταχρήσεις, ναρκωτικά και σεξουαλικές περιπέτειες στα υπόγεια στέκια της βρετανικής πρωτεύουσας, όπου παράλληλα δοκίμαζε τις δυνάμεις του ως stand-up κωμικός.

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Η μεγάλη ευκαιρία παρουσιάστηκε το 2000 στο MTV, όμως η πραγματική εκτόξευση της καριέρας του ήρθε μέσα από την παρουσίαση της εκπομπής που συνόδευε το δημοφιλές ριάλιτι «Big Brother» στο Channel 4. Με σήμα κατατεθέν τον πληθωρικό, μακρύσυρτο λόγο του, την εκκεντρική εμφάνιση και τα ατίθασα μαλλιά του, ο Μπραντ έγινε γρήγορα περιζήτητος στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο, εξασφαλίζοντας συνεργασία και με το BBC.

Η πορεία του εκεί διακόπηκε απότομα το 2008, όταν μαζί με τον Τζόναθαν Ρος άφησαν ένα άκρως απρεπές μήνυμα στον τηλεφωνητή του αγαπημένου ηθοποιού Άντριου Σακς, δηλώνοντας προκλητικά ότι ο Μπραντ είχε κοιμηθεί με την εγγονή του.

Το ότι πλέον τα στόματα ανοίγουν ευκολότερα για τη συμπεριφορά του δεν σημαίνει ότι δεν άνοιγαν και τότε. Το ίδιο το BBC εξάλλου από το 2025 είχε αναγνωρίσει πως οι εργαζόμενοι ένιωθαν ανίκανοι να καταγγείλουν τις ακρότητες του παρουσιαστή, καθώς τον θεωρούσαν υπερβολικά ισχυρό για να τον αγγίξουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του εκεί, η μοναδική επίσημη καταγγελία που είχε καταγραφεί αφορούσε το ότι ο Μπραντ είχε ουρήσει σε ένα ποτήρι μπροστά στο προσωπικό, μια αναφορά που επίσης θάφτηκε χωρίς καμία ουσιαστική συνέπεια.

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Επιπλέον η ραδιοφωνική παραγωγός Λιζ Κέρσοου αποκάλυψε ότι διαμαρτυρόταν στη διοίκηση του BBC ήδη από το 2006 για την ασυλία που απολάμβανε ο Μπραντ, τονίζοντας ότι ο κωμικός ήταν δημιούργημα των πιο ισχυρών παικτών των ΜΜΕ που βρίσκονταν υπό την επήρειά του, ενώ οι συνάδελφοί του αντιμετωπίζονταν ως παράπλευρες απώλειες. Ο ίδιος ο Μπραντ, άλλωστε, δεν έκρυβε τις πράξεις του: Στο δεύτερο αυτοβιογραφικό του βιβλίο καυχιόταν για την ανοχή που επεδείκνυε έναντί του η διευθύντρια του Radio 2 μαζί του, αλλά και για το ότι ερωτοτροπούσε στις τουαλέτες του σταθμού με νικήτριες διαγωνισμών των εκπομπών του.

Όμως ο Μπραντ δεν περιόρισε τη συμπεριφορά του στο BBC. Μία από τις καταδίκες του για σεξουαλική επίθεση αφορά περιστατικό του 2009, όταν ήταν παρουσιαστής στο Channel 4. Πρώην υπάλληλος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι μέλη του περιβάλλοντος του Μπραντ την πίεσαν να του κάνει μασάζ και στη συνέχεια παρακολουθούσαν γελώντας, την ώρα που εκείνος έβαζε το κεφάλι του ανάμεσα στα πόδια της. Το Channel 4 ζήτησε συγγνώμη το 2024 έπειτα από εσωτερική έρευνα που απέδειξε ότι η σοβαρή καταγγελία της κοπέλας είχε αγνοηθεί πλήρως.

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Πρώην στενός συνεργάτης του, περιγράφοντας εκείνη την περίοδο, έκανε λόγο για ένα φρενήρες, πιεστικό και απόλυτα τοξικό εργασιακό περιβάλλον.

Η άφιξη στο Χόλιγουντ

Παραδόξως τα περιστατικά αυτά, και ειδικά αυτό στο BBC, απογείωσαν τη φήμη και τη δημοτικότητα του Μπραντ, ανοίγοντάς του διάπλατα τις πόρτες για το Χόλιγουντ.

Οι κινηματογραφικές επιτυχίες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού δεν άργησαν να έρθουν. Το 2011, δύο ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστούσε κατέκτησαν ταυτόχρονα την κορυφή του αμερικανικού box office. Την ίδια περίοδο, η προσωπική του ζωή βρισκόταν συνεχώς στο επίκεντρο των προβολέων των μέσων ενημέρωσης. Το 2010 παντρεύτηκε την Αμερικανίδα ποπ σταρ Κέιτι Πέρι σε μια ινδουιστική τελετή στην Ινδία, γεγονός που του χάρισε «τεράστια δημοσιότητα», όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος στο δικαστήριο. Ο γάμος τους κράτησε μόλις 14 μήνες και η Πέρι, μιλώντας αργότερα για τη σχέση τους (στο περιοδικό Vogue), τον είχε περιγράψει ως «εξαιρετικά αυταρχικό», προσθέτοντας με νόημα πως ένιωσε μεγάλη ευθύνη για το τέλος του γάμου τους, «αλλά στη συνέχεια ανακάλυψα την πραγματική αλήθεια, την οποία δεν μπορώ απαραίτητα να αποκαλύψω, διότι την κρατώ στο χρηματοκιβώτιό μου για μια δύσκολη ημέρα».

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Η περίοδος του αντισυστημικού ακτιβισμού

Όταν η λάμψη του κινηματογράφου και της τηλεόρασης άρχισε να σβήνει, ο Μπραντ επανεπινόησε τον εαυτό του ως αντισυστημικό ακτιβιστή και συγγραφέα με επίκεντρο τα social media. Η επιρροή του στη νεολαία ήταν τέτοια που ο τότε ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης και νυν υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ τον επισκέφτηκε για συνέντευξη στο κανάλι του στο YouTube πριν τις εκλογές του 2015. Ο Μίλιμπαντ είχε πει ότι, προκειμένου να πείσει όσο το δυνατόν περισσότερους να προσέλθουν στις κάλπες, θα μιλούσε με τον οποιονδήποτε. Εκ των υστέρων, ωστόσο, ο ίδιος εξέφρασε τη μεταμέλειά του.

Έχοντας συγκεντρώσει εκατομμύρια followers και μετά την τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση το 2022 και τις πρώτες αποκαλύψεις για τα πεπραγμένα του το 2023, ο Μπραντ βαπτίστηκε χριστιανός ένα χρόνο μετά.

«Στοργικός, ευγενικός, ένας υπέροχος πατέρας»

Παρά την πολιτική και θρησκευτική του στροφή, το σεξ αποτελούσε ανέκαθεν το σημαντικότερο κίνητρό του. Ο ίδιος παραδέχθηκε στα απομνημονεύματά του ότι κυνηγούσε το σεξ σαν να ήταν κανονική εργασία. Στη δίκη του δήλωσε ότι έχει μετανιώσει για εκείνα τα χρόνια, κάνοντας λόγο για μια περίοδο ανεύθυνης γυναικοθηρίας και ηλιθιότητας.

Στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της δικαστικής του περιπέτειας στάθηκε η δεύτερη σύζυγός του Λόρα, με την οποία έχουν αποκτήσει τρία παιδιά. Η ίδια προσπάθησε να παρουσιάσει μια εντελώς διαφορετική εικόνα για τον σύζυγό της, καταθέτοντας στο δικαστήριο ότι ο Ράσελ είναι στοργικός, ευγενικός, ένας υπέροχος πατέρας για τα παιδιά τους και ένας καταπληκτικός, προσεκτικός σύζυγος τον οποίο αγαπά πάρα πολύ. Η υπεράσπιση αυτή, ωστόσο, δεν στάθηκε αρκετή για να τον γλιτώσει από την βαριά ποινή κάθειρξης, η οποία σφραγίζει πλέον οριστικά το τέλος μιας πολυτάραχης και γεμάτης αντιθέσεις διαδρομής.

Με πληροφορίες από Reuters, Associated Press