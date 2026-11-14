Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ Ασπροπύργου, που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, ενημερώθηκαν από διερχόμενους πολίτες και έσπευσαν αμέσως στο σημείο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στην Περιφερειακή Αιγάλεω, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες, με τον οδηγό να παραμένει εγκλωβισμένος στο εσωτερικό του.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 18:45, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ Ασπροπύργου, οι οποίοι βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, ενημερώθηκαν από διερχόμενους πολίτες και έσπευσαν αμέσως στο σημείο.

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Μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν ένας 72χρονος άνδρας ουκρανικής καταγωγής, ο οποίος είχε παγιδευτεί μετά την πρόσκρουση. Τα πόδια του είχαν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του οχήματος, ενώ η πόρτα δεν μπορούσε να ανοίξει λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης.

Οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν αμέσως τον κίνδυνο, καθώς το αυτοκίνητο είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες. Χωρίς να χάσουν χρόνο, επιχείρησαν να απεγκλωβίσουν τον 72χρονο και κατάφεραν τελικά να τον απομακρύνουν ζωντανό από το φλεγόμενο όχημα, πριν αυτό καταστραφεί ολοσχερώς.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής, ενώ ξεκίνησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, αλλά και το μέγεθος της καταστροφής, καθώς το αυτοκίνητο υπέστη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή από τη φωτιά.