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Μακρόν: «Όσοι θέλουν να περιορίσουν την βοήθεια στην Ουκρανία, την εξαναγκάζουν σε μια άδικη ειρήνη»

«Όσοι θέλουν να περιορίσουν τους πόρους της Ουκρανίας θέλουν να την εξαναγκάσουν σε μια άδικη ειρήνη, διακινδυνεύοντας μια διαρκή ευαλωτότητα ολόκληρης της Ευρώπης», δήλωσε ο Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μακρόν περπατά κατά τις εκδηλώσεις για την Ημέρα Εκεχειρίας στο Παρίσι

YOAN VALAT via Reuters

14/11/2026, 22:42
TANEA Newsroom
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5 λεπτά

«Όσοι θέλουν να περιορίσουν τους πόρους της Ουκρανίας θέλουν να την εξαναγκάσουν σε μια άδικη ειρήνη, διακινδυνεύοντας μια διαρκή ευαλωτότητα ολόκληρης της Ευρώπης», δήλωσε το Σάββατο (14/11) Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, καθώς η Μαρίν Λεπέν, η ακροδεξιά υποψήφια και φαβορί στις γαλλικές προεδρικές εκλογές, θέτει υπό αμφισβήτηση τη βοήθεια προς το Κίεβο.

Οι δηλώσεις του προέδρου έρχονται σε μια περίοδο όπου η Μαρίν Λεπέν, ακροδεξιά υποψήφια και φαβορί για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές που είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν την άνοιξη του 2027.

Η Λέπεν αμφισβητεί τη συνέχιση της βοήθειας προς το Κίεβο. Ο Μακρόν σημείωσε χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι μια συνταγή για τον επόμενο πόλεμο. Αυτή δεν μπορεί να είναι η θέση της Γαλλίας», μέσω ανάρτησής του στο X.

Από την πλευρά της, η Μαρίν Λεπέν έχει δηλώσει πως, εάν εκλεγεί, σκοπεύει να διακόψει την οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία μετά από μια μεταβατική περίοδο έξι μηνών. Η στάση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από την κυβέρνηση όσο και από υποψηφίους άλλων πολιτικών χώρων, από τη σοσιαλδημοκρατία έως τη δεξιά πτέρυγα.

Ωστόσο, ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας, ο οποίος σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να βρεθεί απέναντι στη Μαρίν Λεπέν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών τον προσεχή Μάιο, δέχεται επίσης επικρίσεις από τους πολιτικούς αντιπάλους του για τις θέσεις του απέναντι στη Ρωσία, τις οποίες χαρακτηρίζουν φιλορωσικές.

    Ο Εμανουέλ Μακρόν, του οποίου η προεδρική θητεία ολοκληρώνεται μετά τις εκλογές του 2027, υπογράμμισε: «Αν η Ρωσία επιβάλει τη θέλησή της σε μια ευρωπαϊκή χώρα με τη βία, όλη η Ευρώπη αποδυναμώνεται». Τόνισε επίσης ότι: «το να βοηθάμε την Ουκρανία να αμυνθεί, προστατεύουμε την Γαλλία και τους Γάλλους».

    Παράλληλα, στη Σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο την Παρασκευή, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν τον φόβο για μια ρωσική «παγίδα», την ώρα που η Μόσχα ζητά οι διαπραγματεύσεις να επικεντρωθούν στην «αρχιτεκτονική ασφάλειας» της Ευρώπης.

    Επίσης, ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε πως οι πρόσφατες συνομιλίες με Αμερικανούς απεσταλμένους κατέδειξαν ότι: «ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θέλει να διαπραγματευτεί». Επισήμανε ότι ο Ρώσος πρόεδρος επιδιώκει να λυγίσει την Ουκρανία, αυξάνοντας τις επιθέσεις κατά αμάχων και επιχειρώντας να βυθίσει τη χώρα στο σκοτάδι κατά τη διάρκεια του χειμώνα. «Η ευθύνη μας είναι να ματαιώσουμε αυτό το στοίχημα», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος.

    Σχετικά με τις συνομιλίες για την Ουκρανία, ο Μακρόν τόνισε την ανάγκη να διατυπωθεί με σαφήνεια, ακόμα και προς τη ρωσική πλευρά, τι επιδιώκει η Ευρώπη για τη μεταπολεμική περίοδο. Επιπλέον, υπογράμμισε τη σημασία του να προσδιοριστούν οι προσδοκίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ευρώπης.

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    Γαλλία Εμανουελ Μακρόν Μαρίν Λεπέν Ουκρανία

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