«Όσοι θέλουν να περιορίσουν τους πόρους της Ουκρανίας θέλουν να την εξαναγκάσουν σε μια άδικη ειρήνη, διακινδυνεύοντας μια διαρκή ευαλωτότητα ολόκληρης της Ευρώπης», δήλωσε ο Μακρόν

«Όσοι θέλουν να περιορίσουν τους πόρους της Ουκρανίας θέλουν να την εξαναγκάσουν σε μια άδικη ειρήνη, διακινδυνεύοντας μια διαρκή ευαλωτότητα ολόκληρης της Ευρώπης», δήλωσε το Σάββατο (14/11) Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, καθώς η Μαρίν Λεπέν, η ακροδεξιά υποψήφια και φαβορί στις γαλλικές προεδρικές εκλογές, θέτει υπό αμφισβήτηση τη βοήθεια προς το Κίεβο.

Οι δηλώσεις του προέδρου έρχονται σε μια περίοδο όπου η Μαρίν Λεπέν, ακροδεξιά υποψήφια και φαβορί για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές που είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν την άνοιξη του 2027.

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Η Λέπεν αμφισβητεί τη συνέχιση της βοήθειας προς το Κίεβο. Ο Μακρόν σημείωσε χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι μια συνταγή για τον επόμενο πόλεμο. Αυτή δεν μπορεί να είναι η θέση της Γαλλίας», μέσω ανάρτησής του στο X.

Mes chers compatriotes, Ce qui se joue en Ukraine nous concerne directement. C’est de notre sécurité à tous dont il est question. Aider l’Ukraine à se défendre, c’est protéger la France et les Français. Si la Russie impose par la brutalité sa volonté à un pays européen, c’est toute l’Europe qui est fragilisée. C’est pourquoi l’Ukraine a encore été au cœur de nos échanges jeudi et vendredi à Dublin, lors du neuvième sommet de la Communauté politique européenne et du Conseil européen informel. Nous y avons montré notre unité autour de deux priorités que je veux partager avec vous ici. La première, c’est d’aider l’Ukraine à passer l’hiver. Les Ukrainiens continuent de résister avec un courage qui force l’admiration. Les derniers échanges avec les émissaires américains l’ont montré : Vladimir Poutine ne veut pas négocier. Son armée n’avance pas. Elle recule même et subit des pertes considérables. Mais il est clair qu’il fait le pari de faire plier l’Ukraine en multipliant les frappes contre les civils et en cherchant à plonger le pays dans le noir cet hiver. Notre responsabilité est de faire échouer ce pari. Cela veut dire maintenir notre soutien financier et aider l’Ukraine à protéger sa population, ses centrales et ses réseaux électriques. Soyons clairs : ceux qui veulent rationner les moyens de l’Ukraine souhaitent au fond l’obliger à une paix injuste, à sa vulnérabilisation durable, et ainsi, à celle de l’Europe. C’est l’esprit de défaite. C’est la recette pour la guerre d’après. Cela ne peut pas être la position de la France. Notre deuxième priorité c’est de travailler avec l’Ukraine à une paix juste et durable. L’Europe doit y prendre toute sa part, car de cette paix dépend aussi la sécurité de notre continent. Au Conseil européen, hier, nous avons réaffirmé notre unité sur ce point. Au sommet de la Communauté politique européenne, nous avons pris une décision historique. 42 pays ont approuvé, à l’initiative de la France, une déclaration sur les principes qui doivent guider la sécurité de l’Europe. C’est aussi le sens du travail de la Coalition des volontaires, que nous avons lancée début 2025 pour préparer les garanties de sécurité de l’Ukraine. La déclaration adoptée à Paris en début d’année en a posé les bases. Elle prévoit de soutenir l’armée ukrainienne et de préparer une force multinationale qui pourra être déployée après un cessez-le-feu. Un exercice est en cours en Pologne pour montrer que nous sommes prêts à y prendre notre part. Nous nous retrouverons jeudi à Berlin pour poursuivre ce travail. Nous devons maintenant aller plus loin et dire clairement, y compris aux Russes, ce que nous voulons pour l’après-guerre. Nous devons aussi préciser ce que nous attendons des États-Unis pour la sécurité de l’Europe à long terme. Je veux en tout cas dire ici ma conviction que l’Ukraine, qui a la première armée conventionnelle d’Europe, a un rôle clé avec l’OTAN – au sein de laquelle elle a toute sa place. Notre objectif est clair : obtenir une paix juste et solide pour l’Ukraine puis continuer de renforcer, avec tous, un cadre de sécurité commun pour l’Europe. C’est ainsi que nous protégerons dans la durée les Ukrainiens, les Français, et tous les Européens. Διαφήμιση Διαφήμιση November 14, 2026

Από την πλευρά της, η Μαρίν Λεπέν έχει δηλώσει πως, εάν εκλεγεί, σκοπεύει να διακόψει την οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία μετά από μια μεταβατική περίοδο έξι μηνών. Η στάση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από την κυβέρνηση όσο και από υποψηφίους άλλων πολιτικών χώρων, από τη σοσιαλδημοκρατία έως τη δεξιά πτέρυγα.

Ωστόσο, ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας, ο οποίος σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να βρεθεί απέναντι στη Μαρίν Λεπέν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών τον προσεχή Μάιο, δέχεται επίσης επικρίσεις από τους πολιτικούς αντιπάλους του για τις θέσεις του απέναντι στη Ρωσία, τις οποίες χαρακτηρίζουν φιλορωσικές.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, του οποίου η προεδρική θητεία ολοκληρώνεται μετά τις εκλογές του 2027, υπογράμμισε: «Αν η Ρωσία επιβάλει τη θέλησή της σε μια ευρωπαϊκή χώρα με τη βία, όλη η Ευρώπη αποδυναμώνεται». Τόνισε επίσης ότι: «το να βοηθάμε την Ουκρανία να αμυνθεί, προστατεύουμε την Γαλλία και τους Γάλλους».

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Παράλληλα, στη Σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο την Παρασκευή, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν τον φόβο για μια ρωσική «παγίδα», την ώρα που η Μόσχα ζητά οι διαπραγματεύσεις να επικεντρωθούν στην «αρχιτεκτονική ασφάλειας» της Ευρώπης.

Επίσης, ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε πως οι πρόσφατες συνομιλίες με Αμερικανούς απεσταλμένους κατέδειξαν ότι: «ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θέλει να διαπραγματευτεί». Επισήμανε ότι ο Ρώσος πρόεδρος επιδιώκει να λυγίσει την Ουκρανία, αυξάνοντας τις επιθέσεις κατά αμάχων και επιχειρώντας να βυθίσει τη χώρα στο σκοτάδι κατά τη διάρκεια του χειμώνα. «Η ευθύνη μας είναι να ματαιώσουμε αυτό το στοίχημα», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος.

Σχετικά με τις συνομιλίες για την Ουκρανία, ο Μακρόν τόνισε την ανάγκη να διατυπωθεί με σαφήνεια, ακόμα και προς τη ρωσική πλευρά, τι επιδιώκει η Ευρώπη για τη μεταπολεμική περίοδο. Επιπλέον, υπογράμμισε τη σημασία του να προσδιοριστούν οι προσδοκίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ευρώπης.