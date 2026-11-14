Πολιτική

Κωνσταντοπούλου: «Άνθρωποι πέφτουν στο καθήκον, την ώρα που τα λαμόγια της Εξουσίας κάνουν πάρτι με το δημόσιο χρήμα»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε με ανάρτησή της τα συλλυπητήρια της για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι

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14/11/2026, 22:12
TANEA Newsroom
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Τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο Ζεφύρι εκφράζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τις συνθήκες εργασίας και την υποστελέχωση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σε ανάρτησή της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάνει λόγο για την πιο πολύνεκρη χρονιά για τους μάχιμους πυροσβέστες από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 στην Ηλεία, υπογραμμίζοντας ότι δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος.

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι οι πυροσβέστες επιχειρούν συχνά χωρίς επαρκή εξοπλισμό και προστασία, με χαμηλές αποδοχές και εργασιακή ανασφάλεια, ενώ στρέφεται κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κατηγορώντας την για την αντιμετώπιση των διαμαρτυριών τους.

«Άνθρωποι πέφτουν στο καθήκον, την ώρα που τα λαμόγια της Εξουσίας και τα πάσης φύσεως υποστυλώματά τους κάνουν πάρτι με το δημόσιο χρήμα και τις απευθείας αναθέσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δηλώνει ότι βρίσκεται στο πλευρό όλων των πυροσβεστών, μόνιμων, εποχικών και πενταετούς θητείας, κάνοντας λόγο για αποψίλωση του Σώματος από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και για επανειλημμένη άσκηση βίας σε βάρος πυροσβεστών κατά τη διάρκεια νόμιμων κινητοποιήσεών τους.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στις οικογένειες των δύο νεκρών, εύχεται ταχεία ανάρρωση στον τραυματία που νοσηλεύεται και δύναμη στους πυροσβέστες που βίωσαν το περιστατικό.

«Είμαι στο πλευρό σας. Όλα αυτά θα αλλάξουν, σύντομα», καταλήγει.

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Ζεφύρι Ζωή Κωνσταντοπούλου πυροσβέστες

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