Reuters: Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αναβάλει νέα επίθεση κατά του Ιράν

Το ενδεχόμενο να αναβάλει μια νέα στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν φέρεται να εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ

Το ενδεχόμενο να αναβάλει μια νέα στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν φέρεται να εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον δεν υπάρξουν νέες προκλήσεις από την Τεχεράνη ή τους Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν. Αυτό αναφέρουν τρεις πηγές με γνώση των συζητήσεων, τις οποίες επικαλείται το Reuters.

Σύμφωνα με νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη οριστικές αποφάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα επιδιώξει την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια συναντήσεων με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας και ενημερώσεων από τις υπηρεσίες πληροφοριών, φέρεται να εξέφρασε την πρόθεσή του να εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο να μην προχωρήσει σε νέα πλήγματα.

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Οι τρεις πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφεραν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε δεκτικός στις εκκλήσεις των περιφερειακών συμμάχων των ΗΠΑ να αποφύγει την επιστροφή σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας.

Trump tells advisers he may hold off on Iran attacks barring new provocations, sources say https://t.co/kUGBd2nznS — Reuters (@Reuters) November 14, 2026

Η σύγκρουση έχει ήδη προκαλέσει αύξηση στις διεθνείς τιμές των καυσίμων, ενώ έχει αποδειχθεί πολιτικά επιζήμια για τον Τραμπ, καθώς παραμένει μη δημοφιλής μεταξύ των Αμερικανών ψηφοφόρων. Στις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης εβδομάδας, οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο του Κογκρέσου και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Από την πλευρά του, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον πρόεδρο, ο οποίος έχει τον πλήρη έλεγχο των επιλογών και θα ενεργεί με γνώμονα την προστασία των αμερικανικών συμφερόντων.

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Οι εκκλήσεις από Σαουδική Αραβία και Τουρκία



Το τελευταίο δεκαπενθήμερο, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Σαουδάραβα διάδοχο του θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, καθώς και με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ζητώντας τις απόψεις τους για την κρίση.

Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο και ακόμη μία πηγή με γνώση των συνομιλιών, και οι δύο ηγέτες τον προέτρεψαν να μην επαναλάβει τις στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Τραμπ, ωστόσο, δεν δεσμεύτηκε ότι θα ακολουθήσει τη συμβουλή τους.

Ειδικότερα, δύο πηγές ανέφεραν ότι στις 31 Οκτωβρίου ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ότι σχεδίαζε να εξαπολύσει επίθεση μετά τις εκλογές. Ο Σαουδάραβας διάδοχος φέρεται να τον προέτρεψε να μην προχωρήσει, υποστηρίζοντας ότι οι οικονομικές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης αποδίδουν και πρέπει να συνεχιστούν.

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Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Τραμπ έχει συνομιλήσει με τον Ερντογάν τρεις φορές από τις 28 Οκτωβρίου. Στην επίσημη ενημέρωση για την τηλεφωνική επικοινωνία της 7ης Νοεμβρίου υπογραμμίστηκε η ανάγκη τερματισμού της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι κυρώσεις, ο ναυτικός αποκλεισμός και η στρατιωτική παρουσία



Την ίδια ώρα, οι αμερικανικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι ο ναυτικός αποκλεισμός και οι οικονομικές κυρώσεις ασκούν σημαντική πίεση στην ιρανική οικονομία, περιορίζοντας τα περιθώρια κινήσεων της Τεχεράνης.

Στο στρατιωτικό επίπεδο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, ένα τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο αναμένεται να φτάσει στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να αντικαταστήσει ένα από τα δύο που επιχειρούν ήδη στην περιοχή. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, να παραμείνουν και τα τρία στην ευρύτερη περιοχή, εφόσον οι επιχειρησιακές ανάγκες το απαιτήσουν.

Την ίδια στιγμή, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εξακολουθούν να πιέζουν την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου να προχωρήσει σε νέα στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί αυτή την εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη εξαντλήσει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι διαπραγματεύσεις. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, εάν προτίθεται να δώσει εντολή για την επανέναρξη των στρατιωτικών πληγμάτων, διατηρώντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.