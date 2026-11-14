Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι απέδωσε το πρόβλημα στην εγκατάσταση νέου δρομολογητή από την ανάδοχο εταιρεία L3Harris που προκάλεσε σαρωτική υπερφόρτωση δεδομένων

Ένα πρωτοφανές χάος προκάλεσε το βράδυ της Παρασκευής το μεγαλύτερο «πάγωμα» πτήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες από την 11η Σεπτεμβρίου 2001: Μόνο το Σάββατο (14/11) ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν περισσότερες από 10.000 πτήσεις!

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) επέβαλε την Παρασκευή γενική απαγόρευση απογειώσεων (ground stop) σχεδόν πέντε ωρών, λόγω αστοχίας κατά την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού.

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Παρά την αποκατάσταση της σταθερότητας του συστήματος, δεκάδες χιλιάδες επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι, ενώ ο επικεφαλής της FAA Μπράιαν Μπέντφορντ απολογήθηκε δημόσια συγγνώμη για την πρωτοφανή ταλαιπωρία.

REUTERS/Eric Lee

Συναγερμός στον Λευκό Οίκο

Το μέγεθος της κρίσης ήταν τέτοιο που κινητοποίησε άμεσα την αμερικανική κυβέρνηση, οδηγώντας σε έκτακτη σύσκεψη στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου την Παρασκευή, καθώς οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες προσπαθούσαν εναγωνίως να διαπιστώσουν εάν η χώρα δεχόταν κυβερνοεπίθεση.

Τελικά, ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι αποκάλυψε πως αιτία ήταν η εγκατάσταση τουλάχιστον ενός νέου δρομολογητή σε απομακρυσμένη εγκατάσταση από την ανάδοχο εταιρεία L3Harris.

Η αναβάθμιση προκάλεσε σαρωτική υπερφόρτωση δεδομένων, με περισσότερες από 1.000 προσπάθειες σύνδεσης ανά τέσσερα έως πέντε δευτερόλεπτα. Το πρόβλημα επηρέασε τις επικοινωνίες σε 17 από τα 22 περιφερειακά κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα.

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Ο Μπέντφορντ εξήγησε ότι η FAA διέταξε τη γενική καθήλωση των αεροσκαφών προληπτικά, υπό τον φόβο ότι κάποιο κέντρο θα μπορούσε να χάσει εντελώς την επικοινωνία του, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «καμία εγκατάσταση δεν έσβησε εντελώς και τίποτα δεν χάθηκε ολοκληρωτικά».

REUTERS/Eric Lee

«Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης»

Το περιστατικό έφερε στην επιφάνεια τα χρόνια προβλήματα υποδομών και την υποστελέχωση που ταλανίζουν το αμερικανικό σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Ο Σον Ντάφι χαρακτήρισε την κατάσταση ως «επείγουσα ανάγκη» και ζήτησε άμεσα από το Κογκρέσο χρηματοδότηση 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων, αυξάνοντας το αρχικό αίτημα των 30 δισεκατομμυρίων.

«Έχουμε ένα απίστευτα γερασμένο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Δώστε μας τα χρήματα για να το φτιάξουμε», τόνισε απευθυνόμενος στους νομοθέτες.

Στο μεταξύ, η FAA ανακοίνωσε ότι διεξάγει πρόσθετες δοκιμές σε συνεργασία με την L3Harris προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν περαιτέρω κίνδυνοι για την ασφάλεια των πτήσεων, ενώ οι μετοχές της εταιρείας κατέγραψαν πτώση περίπου 4% στη Wall Street.

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«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν την απαγόρευση απογειώσεων σε εθνικό επίπεδο και τις επιπτώσεις της στους ταξιδιώτες, τις αεροπορικές εταιρείες και τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας. Υποστηρίζουμε την FAA στην έρευνά της για τη διακοπή των εναέριων συγκοινωνιών», επεσήμανε από την πλευρά του εκπρόσωπος της L3Harris.

REUTERS/Eduardo Munoz

Απόγνωση στα αεροδρόμια

Το Σάββατο βρήκε τις αεροπορικές εταιρείες να δίνουν μάχη με τον χρόνο για να μεταφέρουν πληρώματα και αεροσκάφη στις προβλεπόμενες θέσεις τους. Συνολικά ακυρώθηκαν 4.500 πτήσεις και σημειώθηκαν καθυστερήσεις σε άλλες 4.400. Κολοσσοί όπως η Delta, η United και η American Airlines ακύρωσαν περίπου το 20% των πτήσεών τους, ενώ η JetBlue αναγκάστηκε να ματαιώσει το 40% του προγράμματός της.

Αν και οι αεροπορικές εταιρείες δεν υποχρεούνται από τον νόμο να αποζημιώσουν τους επιβάτες, καθώς η υπαιτιότητα ανήκει στην FAA, έχουν ήδη εκδώσει ειδικά κουπόνια, επιτρέποντας στους ταξιδιώτες να επαναπρογραμματίσουν τις πτήσεις τους για μεταγενέστερες ημερομηνίες χωρίς καμία επιβάρυνση.

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AP Photo/William Liang

Πότε θα επιστρέψει η κανονικότητα

Απολογούμενος για την τεράστια αναστάτωση, ο Μπέντφορντ διαβεβαίωσε ότι το σύστημα είναι πλέον απολύτως σταθερό και εξέφρασε την εκτίμηση ότι η λειτουργία των αεροπορικών εταιρειών θα έχει επανέλθει σε μεγάλο βαθμό σε φυσιολογικούς ρυθμούς μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής.

Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις, το πάθημα της Παρασκευής αποτελεί μια ηχηρή προειδοποίηση για την ευαλωτότητα των αεροπορικών υποδομών των ΗΠΑ, λίγες μόλις ημέρες πριν από την παραδοσιακή μαζική έξοδο για την Ημέρα των Ευχαριστιών.