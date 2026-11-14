Ο Κιλιτσντάρογλου εκτιμά ότι η Ελλάδα αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την Τουρκία σε περίπτωση πολεμικής σύγκρουσης

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο πολιτικής συνεργασίας με το κυβερνών AKP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και το εθνικιστικό MHP του Ντεβλέτ Μπαχτσελί ο πρώην πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, θέτοντας ωστόσο ως βασική προϋπόθεση να συντρέχουν συγκεκριμένες συνθήκες και κυρίως να αντιμετωπίζει η Τουρκία ζήτημα εθνικής επιβίωσης.

Παράλληλα, αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου, υποστήριξε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την Τουρκία σε περίπτωση πολεμικής σύγκρουσης.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ο Κιλιτσντάρογλου, μιλώντας σε ομάδα δημοσιογράφων για τις πολιτικές εξελίξεις, την εξωτερική πολιτική, τις εκλογές και το μέλλον του CHP, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τα δύο κυβερνητικά κόμματα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν θα είχε νόημα μια απλή συμφωνία κατανομής υπουργικών θέσεων. «Δεν έχει νόημα να μας πουν “ας σας δώσουμε δύο ή πέντε υπουργεία”. Αν όμως η Τουρκία βρεθεί αντιμέτωπη με ένα ζήτημα εθνικής επιβίωσης, τότε θα μπορούσε να εξεταστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Υπάρχει πιθανότητα πολέμου με την Ελλάδα λόγω των νησιών»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρώην πρόεδρος του CHP στην Ελλάδα, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή του στον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου και υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα δεν θα πρέπει να παραμένει αδρανής απέναντι στις εξελίξεις.

Όπως είπε, υπό κανονικές συνθήκες δεν διακρίνει άμεσα το ενδεχόμενο πολεμικής σύγκρουσης, ωστόσο υποστήριξε ότι εάν στην ηγεσία της Τουρκίας βρισκόταν ο πρώην πρωθυπουργός Μπουλέντ Ετζεβίτ, η αντίδραση της χώρας θα μπορούσε να είναι διαφορετική.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Κανονικά δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά αν ήταν ο Ετζεβίτ, θα μπορούσε να υπάρξει. Δεν συμμορφώνεστε με τις διεθνείς συνθήκες. Κανείς δεν μπορεί να αγνοεί την Τουρκία σε τέτοιο βαθμό. Θα εξοπλίζετε τα νησιά στο Αιγαίο, θα πηγαίνουν εκεί οι στρατιωτικοί διοικητές για να κάνουν επιδείξεις και εσείς θα παρακολουθείτε από εδώ;» δήλωσε.

Ο Κιλιτσντάρογλου εκτίμησε ότι μια ενδεχόμενη πολεμική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή ένταση με την Ελλάδα, την οποία χαρακτήρισε ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει η Τουρκία σε ένα τέτοιο σενάριο.

«Οι υποθέσεις διαφθοράς δεν πρέπει να καλύπτονται από ασυλία»

Στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο, ο Κιλιτσντάρογλου τάχθηκε υπέρ της διερεύνησης των υποθέσεων διαφθοράς που αφορούν βουλευτές, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ασυλία για τέτοιου είδους καταγγελίες.

«Η προσωπική μου άποψη είναι ότι οι υποθέσεις διαφθοράς δεν πρέπει να καλύπτονται από βουλευτική ασυλία. Η τάση που διακρίνω στην κοινοβουλευτική μας ομάδα είναι επίσης να ψηφίσουμε υπέρ της άρσης της ασυλίας σε υποθέσεις διαφθοράς», ανέφερε.

Διαφήμιση

Πρόσθεσε μάλιστα ότι οι ίδιοι οι βουλευτές που κατηγορούνται θα πρέπει να ζητήσουν την άρση της ασυλίας τους, προκειμένου να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη και να αποδείξουν την αθωότητά τους.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν θεωρεί σωστή την προφυλάκιση και την αποστολή στη φυλακή βουλευτών ή δημάρχων, επισημαίνοντας ότι μπορούν να δικαστούν χωρίς να στερηθούν την ελευθερία τους.

Ως παραδείγματα ανέφερε τους πρώην δημάρχους Αζίζ Κοτσαόγλου, Τζελάλ Ντογάν και Σεφά Σιρμέν, οι οποίοι, όπως είπε, αντιμετώπισαν δικαστικές διαδικασίες χωρίς να προφυλακιστούν.

«Η Τουρκία χρειάζεται νόμο πολιτικής δεοντολογίας»

Ο πρώην πρόεδρος του CHP επανέφερε την πρότασή του για τη θέσπιση νόμου πολιτικής δεοντολογίας, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία χρειάζεται πρώτα να αντιμετωπίσει τη διαφθορά στο πολιτικό σύστημα και στη συνέχεια να προχωρήσει σε ευρύτερες συνταγματικές αλλαγές.

Διαφήμιση

Όπως σημείωσε, τα τελευταία πέντε με έξι χρόνια έχει διαπιστώσει ότι η χώρα, το κοινοβούλιο και η πολιτική ζωή χρειάζονται ένα σαφές πλαίσιο ηθικής συμπεριφοράς.

«Όταν η πολιτική δεν απαλλάσσεται από τη διαφθορά, αυτός που πληρώνει το τίμημα είναι απευθείας ο πολίτης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν πολιτικοί που αντιμετωπίζουν την πολιτική ως μέσο προσωπικού πλουτισμού.

Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι όταν η διαφθορά αντιμετωπίζεται ως κάτι φυσιολογικό, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, καθώς οι πολίτες αρχίζουν να θεωρούν δικαιολογημένη την ίδια συμπεριφορά.

Δεν βλέπει τον Ερντογάν υποψήφιο στις επόμενες εκλογές

Ερωτηθείς εάν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές, ο Κιλιτσντάρογλου εκτίμησε ότι ο Τούρκος πρόεδρος δεν θα διεκδικήσει νέα θητεία.

«Δεν πιστεύω ότι θα είναι υποψήφιος για την προεδρία. Υπάρχει μια πραγματικότητα που απορρέει από τις οικονομικές συνθήκες. Αν κοιτάξει κανείς σήμερα, τα ποσοστά του AKP δεν είναι και τόσο υψηλά», δήλωσε.

Διαφήμιση

Τι είπε για την ειρηνευτική διαδικασία και τις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις

Αναφερόμενος στη διαδικασία επίλυσης του Κουρδικού, ο Κιλιτσντάρογλου δήλωσε ότι οι ανησυχίες του σχετικά με την παράδοση των όπλων έχουν αντιμετωπιστεί και ότι, ως προς αυτό το σκέλος, δεν διατηρεί πλέον επιφυλάξεις.

Παράλληλα, σχολίασε τις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις στο CHP και τις δηλώσεις του Οζγκιούρ Οζέλ, ο οποίος είχε χρησιμοποιήσει τη φράση «συμμαχία της απόλυτης ακυρότητας με τον απόλυτο σουλτάνο».

Ο Κιλιτσντάρογλου υποστήριξε ότι οι καταγγελίες περί παρατυπιών στο συνέδριο του κόμματος δεν διερευνήθηκαν επαρκώς και ότι υπάρχει ανάγκη να αποκατασταθεί η εικόνα του κόμματος.

Τόνισε, πάντως, ότι δεν επιθυμεί να εμπλακεί περαιτέρω στις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις, καθώς, όπως είπε, οι διαμάχες αυτές εμποδίζουν το CHP να παράγει πολιτική και να παρουσιάζει προτάσεις για τα προβλήματα της χώρας.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι στόχος του CHP παραμένει η ανάληψη της εξουσίας, ενώ χαρακτήρισε λανθασμένη την πρακτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης να αλληλοκατηγορούνται χωρίς να συνοδεύουν την κριτική τους από συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις.