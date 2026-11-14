Η Βίκυ Σταμάτη επέλεξε να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok μια κοινή φωτογραφία με τον γιο της,

Μια ξεχωριστή ημέρα ήταν η σημερινή, 14 Νοεμβρίου, για τη Βίκυ Σταμάτη, καθώς ο μονάκριβος γιος της, Απόστολος Τσοχατζόπουλος, είχε τα γενέθλιά του, κλείνοντας 20 χρόνια ζωής.

Η Βίκυ Σταμάτη επέλεξε να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok μια κοινή φωτογραφία με τον γιο της, με αφορμή τα γενέθλιά του.

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Στο στιγμιότυπο, μητέρα και γιος ποζάρουν αγκαλιασμένοι. Ο Απόστολος φορά λευκό μπλουζάκι και σκούρο μπλε καπέλο, έχοντας γυρισμένη την πλάτη του στον φακό, ενώ η μητέρα του στέκεται δίπλα του, σε μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή. Η ανάρτηση συνοδεύεται από το τραγούδι «Happy Birthday», με το οποίο η Βίκυ Σταμάτη στέλνει με τον δικό της τρόπο τις ευχές της στον γιο της.

Τα τελευταία χρόνια, η ίδια έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική και οικογενειακή της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ημέρα αποτέλεσε μια αφορμή για να μοιραστεί δημόσια ένα στιγμιότυπο από τη σχέση της με τον μονάκριβό της.

Ωστόσο δεν έμεινε σε αυτή, καθώς δεν παρέλειψε να αναρτήσει και μία φωτογραφία από ευτυχισμένες μέρες του παρελθόντος, με τον εκλιπών συζυγό της και τον μικρό τότε Απόστολο στην αγκαλιά της, στην οποία έχει γράψει: «Σε “Ευχαριστώ” που με αξίωσες να γίνω η μητέρα σου. Να είσαι πάντα σαν την “Αυγή” γιέ μου».

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Ο Απόστολος Τσοχατζόπουλος είναι το μοναδικό παιδί που απέκτησε η Βίκυ Σταμάτη με τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Γεννήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2006 και σήμερα γίνεται 20 ετών. Ο πατέρας του, πρώην υπουργός, έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2021.

Παρά το γεγονός ότι έχει πλέον ενηλικιωθεί, ο Απόστολος διατηρεί χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τη δημοσιότητα. Ενδεικτικό είναι πως ακόμη και στη φωτογραφία που επέλεξε να δημοσιεύσει η μητέρα του για τα γενέθλιά του, το πρόσωπό του δεν φαίνεται, καθώς ποζάρει με την πλάτη στον φωτογραφικό φακό.