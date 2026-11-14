Ελλάδα

Σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ στην Εθνική οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων – Στο νοσοκομείο μία γυναίκα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (14/11) στην Εθνική Οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στο ύψος του Αγίου Στεφάνου, στον Δήμο Ξηρομέρου

Σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ στην Εθνική οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων – Στο νοσοκομείο μία γυναίκα
14/11/2026, 23:09
TANEA Newsroom
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (14/11) στην Εθνική Οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στο ύψος του Αγίου Στεφάνου, στον Δήμο Ξηρομέρου.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με αποτέλεσμα να ανατραπούν και τα δύο οχήματα.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, το ένα από τα δύο αυτοκίνητα επιχείρησε προσπέραση, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το δεύτερο, το οποίο εκείνη την ώρα πραγματοποιούσε στροφή με κατεύθυνση προς τις Παπαδάτες.

Agriniopress.gr

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε μία 25χρονη γυναίκα, η οποία επέβαινε στο ένα όχημα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο άνδρες, ηλικίας 24 και 25 ετών, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν τραυματίστηκαν.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας, προκειμένου να συνδράμουν στη διαχείριση του περιστατικού και να διερευνήσουν τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος.

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25χρονη Αγρίνιο τραυματίας τροχαίο

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