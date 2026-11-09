Ράσελ Μπραντ: Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών και έξι μηνών για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις

Σε κάθειρξη 10 ετών και έξι μηνών καταδικάστηκε σήμερα Δευτέρα (9/11) ο Βρετανός κωμικός και ηθοποιός Ράσελ Μπραντ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό μίας γυναίκας και τη σεξουαλική επίθεση σε άλλες τρεις, για περιστατικά που σημειώθηκαν πριν από περίπου δύο δεκαετίες.

Ο δικαστής ανέφερε ότι ο 51χρονος κωμικός αναμένεται να εκτίσει τα δύο τρίτα της συνολικής ποινής του. Ο Μπραντ δεν έδειξε να αντιδρά κατά την ανακοίνωση της απόφασης, ωστόσο, λίγο πριν απομακρυνθεί από την αίθουσα του δικαστηρίου, είπε στη σύζυγό του «θα είμαστε εντάξει». Το ζευγάρι είχε μια σύντομη συνομιλία προτού οι αστυνομικοί οδηγήσουν τον καταδικασθέντα εκτός της αίθουσας.

Η ποινή αφορά τις τέσσερις κατηγορίες για τις οποίες κρίθηκε ένοχος. Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκαν εννέα χρόνια φυλάκισης για τον βιασμό, εννέα μήνες για την τρίτη κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης, 18 μήνες για την πέμπτη και οκτώ μήνες για την έβδομη κατηγορία. Όπως εξήγησε ο δικαστής, κατά τον καθορισμό της τελικής ποινής ελήφθησαν υπόψη και ελαφρυντικοί παράγοντες.

Ο Μπραντ κρίθηκε ένοχος την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από δίκη διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων στο δικαστήριο του Σάουθγουορκ, στο Λονδίνο. Οι πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε αφορούσαν τέσσερις διαφορετικές γυναίκες και σημειώθηκαν την περίοδο από το 2004 έως το 2009.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο κωμικός εκμεταλλευόταν τη φήμη και την αναγνωρισιμότητά του για να προσεγγίζει γυναίκες, χαρακτηρίζοντάς τον «σεξουαλικό θηρευτή».

Οι καταγγελίες σε βάρος του ήρθαν στο προσκήνιο μετά την προβολή ντοκιμαντέρ της εκπομπής Dispatches στο Channel 4, το 2023, στο οποίο παρουσιάστηκαν μαρτυρίες γυναικών για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση και ανάρμοστη συμπεριφορά.

Το σώμα των ενόρκων τον έκρινε αθώο για δύο ακόμη κατηγορίες βιασμού, καθώς και για μία κατηγορία απόπειρας άσεμνης επίθεσης.

Παρότι η συγκεκριμένη δικαστική υπόθεση ολοκληρώθηκε, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε στο Sky News ότι ο Ράσελ Μπραν εξακολουθεί να βρίσκεται υπό έρευνα για άλλες καταγγελίες βιασμού, οι οποίες έχουν διατυπωθεί από δύο διαφορετικές γυναίκες.

Πηγή: SkyNews