Το υπουργείο Εσωτερικών κατέγραψε 106.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα, ενώ η διασυνδικαλιστική πρωτοβουλία της νεολαίας έκανε λόγο για 200.000 συμμετέχοντες πανελλαδικά

Ένα νέο μαζικό κύμα διαδηλώσεων συγκλόνισε το Σάββατο (14/11) ολόκληρη τη Γαλλία με δεκάδες χιλιάδες πολίτες να κατεβαίνουν στους δρόμους ενάντια στο αυξανόμενο κόστος ζωής και την υποβάθμιση της αγοραστικής τους δύναμης.

Παρά την ελαφρά κάμψη της συμμετοχής σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, η οργή της γαλλικής κοινωνίας παραμένει ζωντανή, με τη νεολαία, τα «Κίτρινα Γιλέκα» και συλλογικότητες για τα δικαιώματα των παιδιών να ενώνουν τις φωνές τους σε μια σπάνια σύγκλιση διεκδικήσεων.

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Στο Παρίσι, η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία Δημοκρατίας με κατεύθυνση την πλατεία Έθνους. Η κινητοποίηση του Σαββάτου ξεχώρισε για τον πολύπλευρο χαρακτήρα της, καθώς οι διαδηλωτές δεν διαμαρτυρήθηκαν μόνο για την ακρίβεια, αλλά και για την προστασία των ανηλίκων από τη βία, τις ελλείψεις στην Παιδεία, καθώς και για το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο περί χρήσης όπλων από τις αστυνομικές δυνάμεις, το οποίο οι πολέμιοί του χαρακτηρίζουν ως «άδεια για φόνο».

REUTERS/Benoit Tessier

«Μετά από περισσότερο από έναν μήνα κινητοποιήσεων, η κυβέρνηση δεν έχει δώσει καμία απάντηση στο ύψος των περιστάσεων», δήλωσε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος της Φοιτητικής Ένωσης Σαμπρίν Χαρμπάς, αποτυπώνοντας την απογοήτευση αλλά και την αποφασιστικότητα της νέας γενιάς.

Τουλάχιστον 106.000 διαδηλωτές

Η συμμετοχή αποτέλεσε σημείο τριβής ανάμεσα στις αρχές και τους διοργανωτές. Το υπουργείο Εσωτερικών κατέγραψε 106.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι 24.000 βρίσκονταν στην πρωτεύουσα, αριθμός μειωμένος κατά περίπου 40.000 σε σχέση με το προηγούμενο Σάββατο.

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Αντίθετα, η διασυνδικαλιστική πρωτοβουλία της νεολαίας έκανε λόγο για 200.000 συμμετέχοντες πανελλαδικά, υποστηρίζοντας ότι σχεδόν 100.000 πολίτες πλημμύρισαν τους δρόμους του Παρισιού.

REUTERS/Benoit Tessier

Για την αποτροπή επεισοδίων και την περιφρούρηση των δεκάδων συγκεντρώσεων, η κυβέρνηση κινητοποίησε έναν εντυπωσιακό μηχανισμό 70.000 αστυνομικών και χωροφυλάκων, ενώ στο Παρίσι έκλεισαν προληπτικά περισσότεροι από 20 σταθμοί του μετρό.

Ένταση, χρήση χημικών και επιθέσεις σε δημοσιογράφους

Παρά τον γενικότερα ειρηνικό χαρακτήρα της πορείας στην πρωτεύουσα, η ένταση δεν έλειψε. Στο Παρίσι, μικρές ομάδες εκτόξευσαν αντικείμενα κατά των αστυνομικών κοντά στην πλατεία Έθνους, με τις δυνάμεις ασφαλείας να απαντούν με δακρυγόνα, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα είχαν πραγματοποιηθεί 121 συλλήψεις σε όλη τη χώρα.

Πολύ πιο σοβαρά επεισόδια καταγράφηκαν στη Λυών, όπου ξέσπασαν συγκρούσεις στη συνοικία Γκιγιοτιέρ, ενώ τηλεοπτικό συνεργείο του δικτύου BFMTV έγινε στόχος επίθεσης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός εικονολήπτη και του προσωπικού ασφαλείας του.

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REUTERS/Benoit Tessier

Στη Ναντ, η αστυνομία επιστράτευσε εκτοξευτήρες νερού για να διαλύσει συγκέντρωση στο κέντρο της πόλης, ενώ εντάσεις με δακρυγόνα σημειώθηκαν επίσης στη Ντιζόν και την Γκρενόμπλ.

Εν αναμονή απεργιακής καταιγίδας

Η κινητοποίηση του Σαββάτου αποτέλεσε το πρελούδιο μιας ακόμη πιο θερμής εβδομάδα στη Γαλλία, καθώς η μεγαλύτερη συνδικαλιστική ένωση της χώρας CGT έχει ήδη απευθύνει κάλεσμα για γενική απεργία την ερχόμενη Τρίτη (17/11), ανήμερα της όγδοης επετείου από την ίδρυση του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων».

REUTERS/Benoit Tessier

Στην απεργία αυτή αποφάσισε να συμμετάσχει και η CFDT του δημοσίου τομέα, μετά την κατηγορηματική άρνηση της κυβέρνησης να αυξήσει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, προμηνύοντας περαιτέρω κλιμάκωση της πολιτικής και κοινωνικής σύγκρουσης.