Ακούστηκε ένας εκκωφαντικός κρότος, ενώ από τη σφοδρότητα της έκρηξης το καπάκι του φρεατίου στο οποίο διέρχονται υπόγεια καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ, εκτοξεύτηκε σε απόσταση αρκετών μέτρων

Ένα απίστευτο περιστατικό, που θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε σοβαρό ατύχημα, σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (14/11) στην καρδιά της λαϊκής αγοράς της Λαμίας, όταν φρεάτιο του ΔΕΔΔΗΕ εξερράγη, με αποτέλεσμα το καπάκι του να εκτοξευτεί και να διαλυθεί σε κομμάτια.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 10:15, στην οδό Λεωσθένους, μεταξύ των οδών Πατρόκλου και Φειδίου, σε ώρα αιχμής, όταν η λαϊκή αγορά ήταν γεμάτη καταναλωτές και επαγγελματίες.

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Ένας εκκωφαντικός κρότος αναστάτωσε την περιοχή, ενώ από τη σφοδρότητα της έκρηξης το καπάκι του φρεατίου, στο οποίο διέρχονται υπόγεια καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ, εκτοξεύτηκε σε απόσταση αρκετών μέτρων. Θραύσματά του κατέληξαν ακόμη και πάνω στον πάγκο πωλήτριας, η οποία λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα στεκόταν ακριβώς από πάνω και εξυπηρετούσε πελάτες.

Η γυναίκα γλίτωσε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, καθώς είχε απομακρυνθεί μόλις δύο με τρία βήματα από το σημείο όταν σημειώθηκε η έκρηξη.

«Γλιτώσαμε το ατύχημα για κλάσματα του δευτερολέπτου», ανέφερε σοκαρισμένη στο LamiaReport, περιγράφοντας τις στιγμές που έζησε: «Ήμουνα στον πάγκο μου κι εξυπηρετούσα πελάτη. Και φεύγω στον επόμενο να τον εξυπηρετήσω, δύο βήματα, τρία έκανα το πολύ και έγινε η έκρηξη πίσω μου…».

Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με το καπάκι να έχει διαλυθεί και τα θραύσματα να έχουν διασκορπιστεί ανάμεσα στους πάγκους της λαϊκής και στα γειτονικά καταστήματα.

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Συναγερμός στον ΔΕΔΔΗΕ – Εξετάζεται διακοπή ρεύματος

Αμέσως μετά το περιστατικό έσπευσαν στο σημείο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι επαγγελματίες της λαϊκής αγοράς τοποθέτησαν τελάρα, αποκλείοντας την πρόσβαση στο επικίνδυνο τμήμα του πεζοδρομίου, προκειμένου να αποτραπεί η διέλευση πεζών.

Σύμφωνα με τους τεχνικούς του διαχειριστή του δικτύου, θεωρείται απαραίτητη η διακοπή της ηλεκτροδότησης στην περιοχή, ώστε να εντοπιστεί η διαρροή και να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης.

Το περιστατικό προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς σημειώθηκε σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης και σε ώρα που η εμπορική κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός.

Παράλληλα, επαναφέρει στο προσκήνιο ερωτήματα για την κατάσταση των υποδομών στη Λαμία, σε μια περίοδο κατά την οποία εκτελούνται εκτεταμένες εργασίες σε δρόμους της πόλης από συνεργεία διαφόρων ειδικοτήτων. Ζητούμενο είναι πλέον να διερευνηθούν τα αίτια της έκρηξης, αλλά και να ελεγχθεί η ποιότητα των εργασιών εγκατάστασης και αποκατάστασης των δικτύων, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αντίστοιχων επικίνδυνων περιστατικών.