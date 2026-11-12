Ράσελ Μπραντ: Οι πρώτες ημέρες στη φυλακή – Οι ειρωνείες των συγκρατουμένων και τα μέτρα προστασίας

Ο Ράσελ Μπραντ έχει αποχωριστεί τα επίσημα ενδύματα της δίκης του, φορώντας πλέον τη στολή των κρατουμένων στο σωφρονιστικό ίδρυμα HMP Wandsworth. Έπειτα από την επιβολή ποινής κάθειρξης 10,5 ετών τη Δευτέρα για σεξουαλική επίθεση και βιασμό, ο 51χρονος φέρεται να αφιερώνει χρόνο στη μελέτη της Βίβλου και την προσευχή, επιδιώκοντας να περιορίσει τις επαφές του με τους υπόλοιπους έγκλειστους σύμφωνα με την Daily Mail.

Η καθημερινότητα και οι συνθήκες διαβίωσης

Κατά την είσοδό του στις 16:30, ο Μπραντ ήρθε αντιμέτωπος με τις αποδοκιμασίες του συγκεντρωμένου πλήθους έξω από τις εγκαταστάσεις, ενώ οι κρατούμενοι τον υποδέχθηκαν με ειρωνικά σχόλια. Αρχικά οδηγήθηκε στη Μονάδα Διαχωρισμού και Φροντίδας, γνωστή ως «The Block», όπου οι μετακινήσεις είναι αυστηρά περιορισμένες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πλέον διαμένει σε κελί της πτέρυγας C, η οποία προορίζεται για «ευάλωτους κρατούμενους».

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Όπως ανέφερε σχετική πηγή, ο ίδιος «προσπαθεί σκληρά να διατηρήσει μια αξιοπρεπή και ήρεμη στάση», παρά το γεγονός ότι η πολυετής ποινή του προκαλεί σημαντική αναστάτωση. Στο προαύλιο, όπου εμφανίστηκε έχοντας μαζί του τη Βίβλο, δέχθηκε φραστικά πυρά από άλλους εγκλείστους, τα οποία προσπάθησε να διαχειριστεί με ψυχραιμία. Παράλληλα, ο πρώην κρατούμενος Ρίκι περιέγραψε τις συνθήκες διαβίωσης ως άθλιες, αναφερόμενος σε προβλήματα με μούχλα, ποντίκια και απουσία θέρμανσης.

Αγωνία και μέτρα προστασίας

Παρά την πτέρυγα C, ο Μπραντ φέρεται να είναι «συντετριμμένος» και «τρομοκρατημένος» από το περιβάλλον, καθώς υπάρχουν ενδείξεις πως ορισμένοι κρατούμενοι ενδέχεται να τον εκφοβίσουν για χρηματικά ανταλλάγματα. Κατά την περιγραφή πηγής, ο ίδιος είπε πως «είναι συντετριμμένος και οι συνθήκες τον τρομάζουν, αλλά προσεύχεται». Ενώ κάποιοι έγκλειστοι επιδεικνύουν ειρωνική στάση, άλλοι φέρονται να δείχνουν συμπόνια, γεγονός που ίσως διευκολύνει την προσαρμογή του. Το κατά πόσο η θρησκευτική πίστη θα τον στηρίξει στη διάρκεια της μακράς κάθειρξής του παραμένει ένα ερωτηματικό.