Το σκάφος ολοκλήρωσε ένα απαιτητικό ταξίδι διάρκειας άνω των 22 ωρών, κατά την οποία απελευθέρωσε με επιτυχία 26 δορυφόρους Starlink πριν από την επιστροφή του στη Γη

Ένα άνευ προηγουμένου επίτευγμα στην ιστορία της διαστημικής εξερεύνησης κατέγραψε το Σάββατο (14/11) η SpaceX του Ίλον Μασκ, καθώς το διαστημόπλοιο Starship επέστρεψε με επιτυχία από τη μεγαλύτερη σε διάρκεια τροχιακή πτήση του και «πιάστηκε» στον αέρα από τους μηχανικούς βραχίονες του πύργου εκτόξευσης στο Τέξας.

Αν και ο γιγαντιαίος προωθητικός πύραυλος Super Heavy απέτυχε να κάνει το ίδιο μία ημέρα νωρίτερα, η ιστορική ανάκτηση του ίδιου του διαστημοπλοίου φέρνει την ανθρωπότητα ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρο των πλήρως επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων και των ταξιδιών στη Σελήνη και – γιατί όχι; – τον Άρη.

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Το Starship ολοκλήρωσε ένα απαιτητικό ταξίδι διάρκειας άνω των 22 ωρών, πραγματοποιώντας 14 πλήρεις περιστροφές γύρω από τη Γη, προτού ξεκινήσει την κάθοδό του. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του σε τροχιά, σε υψόμετρο περίπου 260 χιλιομέτρων, το σκάφος απελευθέρωσε με επιτυχία 26 δορυφόρους Starlink, στο πλαίσιο του διπλού του επιχειρησιακού ρόλου.

Η επιστροφή του, ωστόσο, ήταν εκείνη που έκοψε την ανάσα των θεατών, καθώς το διαστημόπλοιο εισήλθε στην ατμόσφαιρα με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 27.000 χιλιομέτρων την ώρα, αντιμετωπίζοντας ακραίες θερμοκρασίες που πυράκτωσαν το προστατευτικό του περίβλημα, προτού επιβραδύνει σε υπερηχητική ελεύθερη πτώση πάνω από τις εγκαταστάσεις της Starbase στο νότιο Τέξας.

Στις τελικές στιγμές της πτήσης, το Starship πυροδότησε ξανά τρεις από τους κινητήρες του για να λάβει κατακόρυφη θέση. Με απόλυτη ακρίβεια, κατευθύνθηκε προς τον πύργο εκτόξευσης, όπου οι δύο γιγάντιοι μηχανικοί βραχίονες (γνωστοί και ως “chopsticks”) έκλεισαν γύρω του και το ακινητοποίησαν ενώ αυτό αιωρούνταν, ολοκληρώνοντας μια διαδικασία που μέχρι πριν από λίγα χρόνια βλέπαμε μόνο σε σειρές και ταινίες επιστημονικής φαντασίας.

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Το στοίχημα της επαναχρησιμοποίησης

Πρόκειται για έναν σταθμό στην προσπάθεια της SpaceX να ανατρέψει τα δεδομένα στη διαστημική βιομηχανία. Αν και η εταιρεία κυριαρχεί ήδη στις παγκόσμιες εκτοξεύσεις με τον πύραυλο Falcon 9, ο τελευταίος είναι μόνο εν μέρει επαναχρησιμοποιούμενος, καθώς το δεύτερο στάδιο που μεταφέρει τα φορτία στο διάστημα χάνεται στον ωκεανό μετά από κάθε αποστολή.

Ο Ίλον Μασκ φιλοδοξεί να καταστήσει το Starship ένα σύστημα που θα μπορεί να πετά στο διάστημα και να επιστρέφει με τη συχνότητα και την ευκολία ενός αεροπλάνου, μειώνοντας δραματικά το κόστος των διαστημικών ταξιδιών.

Παρά τον ενθουσιασμό, η SpaceX δεν έχει καταφέρει ακόμα να ανακτήσει και τα δύο στάδια του Starship στην ίδια αποστολή. Την Παρασκευή, ο πανίσχυρος προωθητήρας Super Heavy, το κάτω μισό του πυραυλικού συστήματος, απέτυχε να επιστρέψει στην εξέδρα περίπου δέκα λεπτά μετά την απογείωση, αναγκάζοντας τους επιτελείς της εταιρείας να ματαιώσουν το σχέδιο της διπλής ανάκτησης.

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Ωστόσο, η επιτυχής διάσωση του Starship αντισταθμίζει με το παραπάνω αυτή την απώλεια, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα για τη συνέχεια.

Τα επόμενα ορόσημα

Ο δρόμος προς την πλήρη αξιοποίηση του Starship περιλαμβάνει ακόμα σημαντικές τεχνολογικές προκλήσεις. Η θερμική ασπίδα του σκάφους, η οποία αποτελείται από χιλιάδες εξαγωνικά μαύρα πλακίδια σχεδιασμένα να αντέχουν την πύρινη επανείσοδο στην ατμόσφαιρα, χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση.

Αυτή τη στιγμή, τα πλακίδια αυτά δεν είναι πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμα και απαιτούν λεπτομερή έλεγχο και συντήρηση μετά από κάθε πτήση. Οι μηχανικοί της SpaceX εργάζονται πυρετωδώς πάνω σε νέα σχέδια και υλικά που θα απαιτούν ελάχιστη ή καθόλου προετοιμασία πριν από την επόμενη εκτόξευση.

Η σύγκριση με το παρελθόν αναδεικνύει το μέγεθος της τρέχουσας επανάστασης. Το θρυλικό διαστημικό λεωφορείο της NASA, το οποίο αποσύρθηκε το 2011, ήταν μόνο εν μέρει επαναχρησιμοποιήσιμο, καθώς οι βοηθητικοί πύραυλοι απορρίπτονταν, ενώ το ίδιο το σκάφος χρειαζόταν μήνες δαπανηρής ανακατασκευής πριν πετάξει ξανά.

Αν η SpaceX καταφέρει να σταθεροποιήσει την άμεση ανάκτηση και των δύο σταδίων του Starship, θα ανοίξει οριστικά ο δρόμος για τη μόνιμη παρουσία του ανθρώπου στη Σελήνη και, τελικά, για τις πρώτες επανδρωμένες αποστολές στον Κόκκινο Πλανήτη.