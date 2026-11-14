Israel Hayom: Προειδοποίηση της Μοσάντ για πιθανό ιρανικό σχέδιο επίθεσης με drones κατά του Τραμπ

Σε αυξημένη επιφυλακή φέρονται να βρίσκονται οι αμερικανικές Αρχές, έπειτα από πληροφορίες για πιθανό σχέδιο του Ιράν να εξαπολύσει επιθέσεις με drones εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ

Σε αυξημένη επιφυλακή φέρονται να βρίσκονται οι αμερικανικές Αρχές, έπειτα από πληροφορίες για πιθανό σχέδιο του Ιράν να εξαπολύσει επιθέσεις με drones εναντίον του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίων αξιωματούχων της κυβέρνησής του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Israel Hayom, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του εξαιτίας της συγκεκριμένης απειλής, ενώ μέλη της κυβέρνησής του έχουν μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

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Μεταξύ των αξιωματούχων που φέρονται να έχουν μετακινηθεί σε προστατευμένους χώρους βρίσκεται και ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ. Το δημοσίευμα επικαλείται ανώτερους Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, σύμφωνα με τους οποίους η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ διαβίβασε στη CIA συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με την πιθανή απειλή.

Η ενημέρωση φέρεται να έγινε κατόπιν αιτήματος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες ζήτησαν από το Ισραήλ να εξετάσει τις σχετικές ενδείξεις και να αξιολογήσει τη σοβαρότητά τους. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να εκδηλωθεί μια τέτοια επίθεση, τον πιθανό χρόνο πραγματοποίησής της ή την ύπαρξη συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου.

Οι προηγούμενες προειδοποιήσεις του Ισραήλ για τον Τραμπ

Η νέα εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο τις αποκαλύψεις του Reuters τον Αύγουστο του 2026 σχετικά με τις επανειλημμένες ισραηλινές προειδοποιήσεις προς την Ουάσινγκτον για πιθανά σχέδια δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου από το Ιράν.

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Σε δημοσίευμά του στις 13 Αυγούστου, το πρακτορείο ανέφερε, επικαλούμενο εν ενεργεία και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι η CIA και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών δεν είχαν καταφέρει να επιβεβαιώσουν ανεξάρτητα αρκετές από τις πληροφορίες που είχαν διαβιβαστεί από το Ισραήλ.

Οι προειδοποιήσεις αφορούσαν διαφορετικά σενάρια επίθεσης, μεταξύ των οποίων η χρήση ελεύθερου σκοπευτή αλλά και το ενδεχόμενο επίθεσης με μαχαίρι κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης. Οι σχετικές πληροφορίες είχαν αρχίσει να φτάνουν στην Ουάσινγκτον πριν από τον πόλεμο των 12 ημερών, τον Ιούνιο του 2025, ενώ εντάθηκαν ενόψει της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο του 2026.

Ιδιαίτερη ανησυχία είχε προκαλέσει τότε η επίσκεψη του Τραμπ στην Τουρκία, τον Ιούλιο, για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το Reuters, Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν ενημερώσει τον Λευκό Οίκο για πληροφορίες περί ενδεχόμενης ιρανικής επίθεσης κατά του Αμερικανού προέδρου, ακόμη και με τη χρήση φορητού αντιαεροπορικού πυραύλου εναντίον του προεδρικού αεροσκάφους.

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Παρά το γεγονός ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες δεν είχαν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα το συγκεκριμένο σενάριο, η Μυστική Υπηρεσία έλαβε ασυνήθιστα μέτρα προστασίας. Ειδικότερα, ο Τραμπ μεταφέρθηκε μυστικά από το Air Force One σε άλλο στρατιωτικό αεροσκάφος, με το οποίο αναχώρησε από την Τουρκία.

Το Reuters είχε επισημάνει ακόμη ότι οι τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν είχαν εντοπίσει στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις ισραηλινές εκτιμήσεις, ενώ ορισμένες από τις πληροφορίες που είχε διαβιβάσει το Ισραήλ είχαν αξιολογηθεί από τη CIA ως χαμηλής βεβαιότητας.

Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν εκφράσει επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο οι συγκεκριμένες προειδοποιήσεις να αποσκοπούσαν και στην άσκηση πολιτικής πίεσης προς την Ουάσινγκτον, προκειμένου να υιοθετήσει πιο σκληρή στάση απέναντι στην Τεχεράνη. Το Ισραήλ είχε απορρίψει κατηγορηματικά αυτόν τον ισχυρισμό.

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Στην Ουάσινγκτον ο επικεφαλής της Μοσάντ

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η παρουσία του επικεφαλής της Μοσάν Ρόμαν Γκόφμαν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πραγματοποιεί επαφές με ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αποδίδονται στο Axios, στο πρόγραμμα των συναντήσεών του περιλαμβάνεται επαφή με τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ενώ αναφέρεται και το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ. Βασικό αντικείμενο των συζητήσεων είναι οι εξελίξεις στο Ιράν και οι επόμενες κινήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.

Οι επαφές πραγματοποιούνται ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, φέρεται να πιέζει την Ουάσινγκτον να εξετάσει την επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Τεχεράνης. Δεν υπάρχουν, πάντως, επιβεβαιωμένα στοιχεία που να συνδέουν άμεσα την επίσκεψη του επικεφαλής της Μοσάντ με τη νέα προειδοποίηση για ενδεχόμενη επίθεση με drones.

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Το διαχρονικό ζήτημα των ιρανικών αντιποίνων

Οι ανησυχίες για πιθανή ιρανική ενέργεια κατά του Ντόναλντ Τραμπ συνδέονται και με την απειλή αντιποίνων για τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε τον Ιανουάριο του 2020 σε αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής του τότε προέδρου των ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν επανειλημμένα επισημάνει ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να ανταποδώσει τον θάνατο του Σουλεϊμανί. Η συγκεκριμένη απειλή αποτελεί σταθερό παράγοντα στον σχεδιασμό των μέτρων προστασίας του Αμερικανού προέδρου και άλλων υψηλόβαθμων κυβερνητικών στελεχών.

Ωστόσο, η ύπαρξη ενός διαχρονικού κινδύνου δεν συνιστά από μόνη της επιβεβαίωση ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συγκεκριμένο σχέδιο επίθεσης.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε η CIA έχουν επιβεβαιώσει δημοσίως τις πληροφορίες για σχεδιαζόμενη ιρανική επίθεση με drones ή τις αναφορές περί μεταφοράς κυβερνητικών αξιωματούχων σε εγκαταστάσεις αυξημένης ασφαλείας.

Το βασικό ζητούμενο είναι εάν οι αμερικανικές υπηρεσίες διαθέτουν ανεξάρτητα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις πληροφορίες που διαβίβασε η Μοσάντ ή εάν πρόκειται για ακόμη μία προειδοποίηση που οδήγησε στην ενίσχυση των μέτρων προστασίας, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης παραμένει υψηλή, μια επιβεβαιωμένη απόπειρα επίθεσης κατά της αμερικανικής ηγεσίας θα μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ με αποτέλεσμα να αυξηθεί περαιτέρω ο κίνδυνος στρατιωτικής κλιμάκωσης στην Μέση Ανατολή.