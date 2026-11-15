Τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Ομολογητών Αβίβου, Γουρίου και Σαμωνά, καθώς και των Ευψυχίου, Καρτερίου και Νεάρχου τιμά η Εκκλησία μας σήμερα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου. Σημειώνεται ότι από το σημερινό εορτολόγιο δεν προκύπτει κάποια ευρέως διαδεδομένη κύρια ονομαστική εορτή.

Ιδιαίτερη θέση κατέχει η μνήμη των Αγίων Γουρία, Σαμωνά και Αβίβου, οι οποίοι έγραψαν τη δική τους σελίδα αυτοθυσίας και πίστης στους διωγμούς των χριστιανών.

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Ο βίος και το μαρτύριο των Αγίων Γουρία και Σαμωνά

Ο Γουρίας και ο Σαμωνάς συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των διωγμών επί αυτοκράτορα Διοκλητιανού, υπερασπιζόμενοι με σθένος τη χριστιανική πίστη. Παρά τις σκληρές πιέσεις και τα βασανιστήρια στα οποία υποβλήθηκαν από τον ηγεμόνα Αντωνίνο, επέδειξαν θαυμαστή υπομονή και τελικά αποκεφαλίστηκαν, σφραγίζοντας την ομολογία τους με το αίμα τους.

Ο Άγιος Άβιβος ο Ιεροδιάκονος



Λίγα χρόνια αργότερα, επί βασιλείας του Λικινίου, του γνωστού αντιπάλου του Μεγάλου Κωνσταντίνου, έδρασε ο Άγιος Άβιβος, καταγόμενος από το χωριό Αποθελσαία της Έδεσσας. Προχειρισμένος Ιεροδιάκονος, διακρίθηκε για την ευσέβεια, τον ζήλο και ιδιαίτερα για την αφοσίωσή του στο ιερό κήρυγμα, ακολουθώντας την προτροπή της Αγίας Γραφής: «Κήρυξαν τὸν λόγον, ἐπιστήθι εὐκαίρως ἀκαίρως…».

Η δράση του και η απήχηση που είχε στους ειδωλολάτρες προκάλεσαν την αντίδραση του ηγεμόνα Λυσανία. Ο Άβιβος συνελήφθη, βασανίστηκε σκληρά με σιδερένια νύχια ενώ ήταν κρεμασμένος σε στύλο, και τελικά οδηγήθηκε στην πυρά, παραδίδοντας το πνεύμα του στον Θεό και αφήνοντας παρακαταθήκη το μαρτυρικό του παράδειγμα.