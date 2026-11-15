Σύμφωνα με το Ιράν τα πλοία προσέκρουσαν σε ναυτικές νάρκες επιχειρώντας να διασχίσουν κρυφά τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό

Δύο πετρελαιοφόρα πλοία τυλίχθηκαν στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από έκρηξη που, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), προκλήθηκε όταν τα πλοία προσέκρουσαν σε ναυτικές νάρκες επιχειρώντας να διασχίσουν κρυφά τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, την οποία μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, τα δύο δεξαμενόπλοια είχαν απενεργοποιήσει τα συστήματα πλοήγησης και εντοπισμού τους, ενώ επιχείρησαν να περάσουν από τα Στενά ακολουθώντας μη εγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή.

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Το ιρανικό ναυτικό υποστηρίζει ότι μετά τις εκρήξεις στα δύο πετρελαιοφόρα, άλλα δύο δεξαμενόπλοια που φέρονται να επιχειρούσαν επίσης να διέλθουν από την περιοχή χωρίς να γίνουν αντιληπτά, συμμορφώθηκαν με τις προειδοποιήσεις του κέντρου ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας των Φρουρών της Επανάστασης.

Τα δύο πλοία άλλαξαν πορεία και επέστρεψαν προς τα ύδατα του Περσικού Κόλπου.

Μέχρι στιγμής, στην ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης δεν δίνονται περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα των πλοίων, τη σημαία τους ή την έκταση των ζημιών, ενώ δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των ισχυρισμών της ιρανικής πλευράς.