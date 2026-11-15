Η αλυσίδα εστιατορίων είχε αφαιρέσει την αναμνηστική πλακέτα από το κατάστημα όπου γεννήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία της Nvidia το 1993

Την αναμνηστική πλακέτα που τιμούσε τον Τζένσεν Χουάνγκ και τη δημιουργία της Nvidia αποφάσισε να επαναφέρει η αλυσίδα εστιατορίων Denny’s, στο κατάστημα της Σαν Χοσέ στην Καλιφόρνια, όπου το 1993 γεννήθηκε η ιδέα για την εταιρεία που βρίσκεται σήμερα στην πρώτη γραμμή της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης.

Η απόφαση έρχεται μετά την αιφνιδιαστική απομάκρυνση της πλακέτας και των φωτογραφιών που βρίσκονταν αναρτημένες πάνω από το ιστορικό τραπέζι, στο οποίο ο Χουάνγκ και οι δύο συνιδρυτές της Nvidia, Κρις Μαλακόφσκι και Κέρτις Πριέμ, συζήτησαν για πρώτη φορά τη δημιουργία της εταιρείας.

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Η απομάκρυνση έγινε λίγο μετά την παραίτηση του Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, στον απόηχο των αποκαλύψεων και των καταγγελιών που ήρθαν στο φως σχετικά με την προσωπική του ζωή.

«Το τραπέζι από το οποίο ξεκίνησε μια εταιρεία αξίας 1 τρισ. δολαρίων», έγραφε η αναμνηστική επιγραφή, η οποία αποτελούσε για χρόνια σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του εστιατορίου.

Εκπρόσωπος της Denny’s επιβεβαίωσε ότι η πλακέτα θα επιστρέψει στη θέση της, χωρίς ωστόσο να δώσει εξηγήσεις για τους λόγους που οδήγησαν στην αρχική απομάκρυνσή της.

«Επανατοποθετούμε την πλακέτα που αναγνωρίζει τις συζητήσεις στο Denny’s οι οποίες συνέβαλαν στην ίδρυση της Nvidia», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «το America’s Diner αποτελεί εδώ και χρόνια έναν χώρο όπου άνθρωποι και ιδέες συναντώνται και αυτή η ιστορία αξίζει να διατηρηθεί».

«Οι υπεύθυνοι έδωσαν την εντολή να κατέβει»

Σύμφωνα με δημοσιογράφο της New York Post που επισκέφθηκε το εστιατόριο την Παρασκευή, στη θέση όπου βρισκόταν η αναμνηστική έκθεση υπήρχαν πλέον μόνο ένας άδειος τοίχος από τούβλα και σημάδια από το χρώμα που είχε αφαιρεθεί.

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Εργαζόμενος του καταστήματος αποκάλυψε στην εφημερίδα ότι την απομάκρυνση της πλακέτας είχαν ζητήσει αρχικά οι «υπεύθυνοι» του εστιατορίου.

Πηγή με γνώση της υπόθεσης ανέφερε, πάντως, ότι η έκθεση είχε απομακρυνθεί προτού υπάρξουν συζητήσεις με τους ανώτερους διοικητικούς παράγοντες της εταιρείας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η απόφαση ενδεχομένως ελήφθη σε τοπικό επίπεδο. Η κεντρική διοίκηση της Denny’s εποπτεύει περίπου 1.200 καταστήματα franchise στις ΗΠΑ.

Ο ίδιος εργαζόμενος δήλωσε ότι είχε εξυπηρετήσει αρκετές φορές τον Τζένσεν Χουάνγκ, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι σε μία από τις επισκέψεις του είχε λάβει φιλοδώρημα 300 δολαρίων από τον μεγιστάνα της τεχνολογίας.

Όπως περιέγραψε, ο Χουάνγκ συνήθιζε να παραγγέλνει τηγανίτες, αυγά, μπέικον και λουκάνικα, ενώ είχε δώσει από 100 δολάρια σε κάθε σερβιτόρο, μάγειρα και εργαζόμενο στο πλυντήριο πιάτων.

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«Μου έφτιαξε τη μέρα», είπε χαρακτηριστικά ο υπάλληλος.

Η ιστορική συνάντηση του 1993 στο Denny’s

Η πλακέτα είχε τοποθετηθεί το 2023, σε ειδική τελετή στην οποία συμμετείχε ο ίδιος ο Χουάνγκ, μαζί με την τότε διευθύνουσα σύμβουλο της Denny’s, Κέλι Βαλάντε.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι δύο τους θυμήθηκαν την ιστορία της ίδρυσης της Nvidia, η οποία ξεκίνησε από ένα τραπέζι του εστιατορίου στη Σαν Χοσέ, περίπου 13 χιλιόμετρα από τα σημερινά κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

Ο Χουάνγκ είχε αφηγηθεί ότι εκείνος και οι δύο συνεργάτες του συναντήθηκαν στο πίσω μέρος του καταστήματος, προκειμένου να συζητήσουν την ανάπτυξη ενός επεξεργαστή που θα επέτρεπε την αναπαραγωγή ρεαλιστικών τρισδιάστατων γραφικών στους προσωπικούς υπολογιστές.

«Είχε όσο καφέ ήθελες και κανείς δεν μπορούσε να σε διώξει», είχε πει χαρακτηριστικά ο Χουάνγκ, σύμφωνα με ανάρτηση της Nvidia για την τελετή.

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Ο ίδιος είχε επίσης αποκαλύψει ότι, όταν ήταν 15 ετών, εργαζόταν σε κατάστημα Denny’s στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, όπου έπλενε πιάτα και έκανε τον σερβιτόρο.

Οι αποκαλύψεις που οδήγησαν στην αποχώρηση Χουάνγκ

Στο μεταξύ, μετά την αποχώρησή του από την ηγεσία της Nvidia, έξω από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Σάντα Κλάρα άρχισαν να αφήνουν λουλούδια και σακούλες με πατατάκια, σε έναν συμβολικό υπαινιγμό στους ημιαγωγούς (chips) που κατασκευάζει ο τεχνολογικός κολοσσός.

Η παραίτηση του Χουάνγκ ήρθε έπειτα από σειρά καταγγελιών που αφορούσαν την προσωπική του συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της θητείας του στην κορυφή της εταιρείας.

Ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι είχε εξωσυζυγική σχέση με την Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες, χωρίς να υπάρχει συγγενική σχέση μεταξύ τους.

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Παράλληλα, δημοσιεύματα τον ενέπλεξαν σε φερόμενη ερωτική σχέση με την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο της Nvidia στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπαγόταν διοικητικά στον ίδιο.

Το Reuters μετέδωσε την Πέμπτη ότι ο Χουάνγκ είχε επίσης προσωπική σχέση με δεύτερη εργαζόμενη της Nvidia, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές. Δεν έγιναν γνωστά ούτε το όνομα της γυναίκας ούτε περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Προσωρινά καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου έχει αναλάβει η οικονομική διευθύντρια και εκτελεστική αντιπρόεδρος της Nvidia, Κολέτ Κρες, η οποία εργάζεται στην εταιρεία εδώ και 13 χρόνια.

Η Κρες θα συνεχίσει να ασκεί παράλληλα τα υφιστάμενα καθήκοντά της, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής του νέου μόνιμου διευθύνοντος συμβούλου. Στη διαδικασία αναμένεται να εξεταστούν υποψήφιοι τόσο από το εσωτερικό της εταιρείας όσο και από την ευρύτερη αγορά.