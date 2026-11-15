Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός δρόμου και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι, με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί θανάσιμα

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στον Αλμυρό Βόλου και την ευρύτερη περιοχή ο θάνατος ενός 24χρονου κτηνοτρόφου της περιοχής, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:00 το πρωί, στον δρόμο που συνδέει τους Κωφούς με τον Αλμυρό. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το taxydromos.gr, ο άτυχος άνδρας οδηγούσε το αγροτικό του όχημα, όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, έχασε τον έλεγχο.

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Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός δρόμου και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι, με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι εντόπισαν τον Θανάση Μαμούρα χωρίς τις αισθήσεις του και τον μετέφεραν με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η είδηση του ξαφνικού χαμού του προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ στο Κέντρο Υγείας εκτυλίχθηκαν σκηνές οδύνης, όταν οι συγγενείς του έφτασαν εκεί και ενημερώθηκαν για την τραγική κατάληξη του δυστυχήματος. Οικογένεια, φίλοι και άνθρωποι που τον γνώριζαν αδυνατούν να πιστέψουν την απώλειά του.

Τα αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή του αγροτικού οχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αστυνομικές αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.