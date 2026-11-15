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Πολυτεχνείο: Άνοιξαν οι πύλες για τον τριήμερο εορτασμό της 53ης επετείου – Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο κέντρο της Αθήνας

Η Ελληνική Αστυνομία προχωρά σε σταδιακές απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης καθώς και διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους έως το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου

Κόκκινα γαρύφαλλα τοποθετημένα σε μεταλλική βάση

Intime

15/11/2026, 08:18
TANEA Newsroom
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Άνοιξαν από νωρίς το πρωί σήμερα Κυριακή 15 Νοεμβρίου, οι πύλες του ιστορικού συγκροτήματος της Πατησίων, δίνοντας το έναυσμα για τον τριήμερο εορτασμό της 53ης επετείου από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ο οποίος θα κορυφωθεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου με την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία. Την ίδια ώρα, το κέντρο της Αθήνας τίθεται σε κλοιό έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Από σήμερα και για τρεις ημέρες, χιλιάδες πολίτες, φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές, καθώς και φορείς εργαζομένων αναμένεται να επισκεφθούν τον χώρο του Πολυτεχνείου για να αποτίσουν φόρο τιμής στον αντιδικτατορικό αγώνα, κρατώντας ζωντανά τα διαχρονικά συνθήματα του Νοέμβρη. Οι εκδηλώσεις μνήμης θα ολοκληρωθούν μεθαύριο, Τρίτη 17/11, με τη μεγάλη πορεία στην Αθήνα και αντίστοιχες κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Στον ιστορικό χώρο της οδού Πατησίων πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και δράσεις μνήμης, με φοιτητές, μαθητές και πολίτες να προσέρχονται για να τιμήσουν την επέτειο. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. προχωρά από νωρίς το πρωί της Κυριακής σε σταδιακές απαγορεύσεις στάσης, στάθμευσης και διακοπές της κυκλοφορίας γύρω από το Πολυτεχνείο και την ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων, καλώντας τους οδηγούς να αποφύγουν τις μετακινήσεις με Ι.Χ. στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Μπρούτζινη γλυπτή κεφαλή τοποθετημένη στο έδαφος με κόκκινα γαρίφαλα μπροστά της
Intime

Οι δρόμοι που κλείνουν από σήμερα Κυριακή 15 Νοεμβρίου


Από τις 06:00 το πρωί της Κυριακής 15/11 έως και τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 18/11, ισχύει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας στις εξής οδούς:

  • Στουρνάρη, στο τμήμα μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου.
  • 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Πεζόδρομος Τοσίτσα.
  • Πεζόδρομος Πολυτεχνείου.
  • Μπουμπουλίνας, μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.
  • Τζωρτζ, μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.
  • Μπόταση, μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.
  • Κάνιγγος, μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.
  • Σολωμού, μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.
  • Καποδιστρίου, μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ΄ Σεπτεμβρίου.
  • Πλατεία Εξαρχείων.
  • Χαλκοκονδύλη, μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.
  • Αβέρωφ, μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνη.
  • Βερανζέρου, μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνη.
  • Σπ. Τρικούπη, μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.
  • Σόλωνος, μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.
Φοιτητές και πολίτες στον προαύλιο χώρο του Πολυτεχνείου κατά τις εκδηλώσεις για την επέτειο της εξέγερσης
Οι πύλες του Πολυτεχνείου είναι ανοιχτές για το κοινό, ενώ κατατίθενται λουλούδια και στεφάνια στη μνήμη των αγωνιστών της εξέγερσης απο εργατικα σωματεια και ομοσπονδιες (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Οι ρυθμίσεις την ημέρα της πορείας


Ανήμερα της επετείου, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, από τις 06:00 το πρωί θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες και μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων θα διακόπτεται σταδιακά η κυκλοφορία σε κεντρικούς οδικούς άξονες (Πανεπιστημίου, Σταδίου, Ακαδημίας, Λ. Βασ. Σοφίας, Λ. Αλεξάνδρας, Λ. Βασ. Αμαλίας, Φιλελλήνων, Λ. Συγγρού από Αθ. Διάκου, Πειραιώς, Αθηνάς, Ερμού, Λ. Κηφισίας και Λ. Μεσογείων από Κατεχάκη προς Αθήνα, Μιχαλακοπούλου, Λ. Βασ. Κωνσταντίνου, Αρδηττού), καθώς και στις πλατείες Ομονοίας και Συντάγματος και στις γύρω παρόδους (περιοχές Χίλτον, Αμερικανικής Πρεσβείας και Πλ. Μαβίλη).

Αλλαγές στα ΜΜΜ και συστάσεις της Τροχαίας


Σύμφωνα με απόφαση της ΟΣΥ Α.Ε., θα υπάρξουν έκτακτες τροποποιήσεις στα δρομολόγια και τις στάσεις των λεωφορείων και των τρόλεϊ. Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής παρακαλεί τους οδηγούς, από σήμερα Κυριακή έως και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, να αποφύγουν την κίνηση και τη στάθμευση γύρω από τους χώρους των εκδηλώσεων, κατά μήκος της διαδρομής της πορείας, περιμετρικά της Πρεσβείας των ΗΠΑ, καθώς και στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας, ακολουθώντας τις υποδείξεις των τροχονόμων.

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17 Νοεμβρίου EΛΑΣ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Πολυτεχνείο Χούντα

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