Μετά την επιβεβαίωση της παραμονής των Liam Lawson και Arvid Lindblad στη Racing Bulls, απομένουν πλέον μόνο δύο θέσεις προς επιβεβαίωση στο grid για το πρωτάθλημα του 2027

Στο grid της Formula 1 για το 2027 απομένουν πλέον μόνο δύο θέσεις προς επιβεβαίωση, μετά την επίσημη είδηση ότι οι οδηγοί Liam Lawson και Arvid Lindblad θα παραμείνουν στις τάξεις της ομάδας Racing Bulls.

Η ομάδα Racing Bulls έβαλε οριστικό τέλος σε μήνες έντονων εικασιών το πρωί της Πέμπτης, ανακοινώνοντας ότι ο Lawson και ο Lindblad θα συνεχίσουν να είναι teammates για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η θέση του Νεοζηλανδού οδηγού στην ομάδα απειλούνταν ιδιαίτερα από τον Nikola Tsolov, ο οποίος είναι προστατευόμενος της F2.

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Ωστόσο, οι εκπληκτικές εμφανίσεις που πραγματοποίησε ο Lawson κατά τη διάρκεια του 2026 σημαίνουν ότι ο ίδιος δεν έχει αποχωρήσει από την ομάδα. Η εξέλιξη αυτή διαμορφώνει το σκηνικό στο πρωτάθλημα, αφήνοντας πλέον μόνο δύο κενές θέσεις στην εκκίνηση για το 2027, οι οποίες παραμένουν προς επιβεβαίωση.

Οι δύο θέσεις στην Aston Martin ανήκουν αυτή τη στιγμή στους Fernando Alonso και Lance Stroll. Ο Alonso είναι υπό αμφισβήτηση αν θέλει πραγματικά να συνεχίσει να αγωνίζεται για μια ομάδα που δεν έχει δείξει κανένα σημάδι ανταγωνιστικότητας βάσει των νέων κανονισμών. Και μετά είναι και η ηλικία του! Που αγγίζει τα 45…

Όσο για τον Stroll, εδώ και καιρό πιστεύεται ότι η θέση είναι δική του για όσο καιρό τη θέλει, με τον πατέρα του, Lawrence Stroll, να είναι ο ιδιοκτήτης της ομάδας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί με έναν πιθανό ρόλο στη διοίκηση της ομάδας, οπότε φαίνεται ότι είναι περισσότερο θέμα χρόνου παρά οτιδήποτε άλλου.

Έπειτα, υπάρχει και η δεύτερη θέση στην Cadillac. Ο Valtteri Bottas έχει συμβόλαιο που ισχύει μέχρι το 2027, αλλά πιστεύεται ότι η ομάδα θα ήθελε ο Colton Herta να τον αντικαταστήσει ένα χρόνο νωρίτερα.

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