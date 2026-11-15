Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν στο εσωτερικό του κτηρίου για τον εντοπισμό και την κατάσβεση τυχόν εναπομεινασών εστιών φωτιάς που ενδέχεται να υπάρχουν στον χώρο

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής το πρωί της Κυριακής 15 Noεμβρίου, όταν η υπηρεσία κλήθηκε να σβήσει μια φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στην περιοχή της Μεταμόρφωσης. Η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στο κτήριο, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Ωστόσο, οι άνδρες της Πυροσβεστικής, έχοντας τη συνδρομή και οχημάτων των ΟΤΑ, κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο και εν τέλει να κατασβέσουν την πυρκαγιά.

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Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν στο εσωτερικό του κτηρίου, προκειμένου να εντοπίσουν και να σβήσουν τυχόν εναπομείνασες εστίες φωτιάς που ενδέχεται να υπάρχουν στον χώρο, ολοκληρώνοντας το έργο τους.