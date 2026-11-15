Kia: Με την έκδοση GT τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα EV3, EV4 και EV5

Η παραγωγή των νέων εκδόσεων GT θα ξεκινήσει το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με την ισχύ των μοντέλων να αγγίζει έως τους 302 ίππους συνολικά

KIA EV GT

Τα ηλεκτρικά μοντέλα, λόγω της ίδιας της φύσης τους, έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υψηλές επιδόσεις, οι οποίες είναι ικανές να αλλάξουν το χρώμα του προσώπου του οδηγού που βρίσκεται πίσω από το τιμόνι. Στο πλαίσιο αυτό, η κορεατική φίρμα επιλέγει σήμερα να ανεβάσει τον πήχη, προχωρώντας δυναμικά με νέες προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές είναι ταμμένες ακριβώς στα μέτρα των υποψήφιων αγοραστών, οι οποίοι αναζητούν μοντέλα που είναι έτοιμα να βάλουν φωτιά στην άσφαλτο. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία επιδιώκει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κοινού που επιθυμεί υψηλές επιδόσεις από τα ηλεκτρικά της οχήματα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ειδικότερα, τα νέα μοντέλα EV3, EV4 και EV5 της εταιρείας αναμένεται να ενσωματώνουν τα ιδιαίτερα «καυτά» χαρακτηριστικά της έκδοσης GT. Τα εν λόγω στοιχεία προμηνύουν σπορ επιδόσεις από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας τους. Συγκεκριμένα, το μοντέλο EV4 GT διαθέτει ένα σύστημα τετρακίνησης που βασίζεται σε διπλό κινητήρα, με τη συνολική ισχύ να ανέρχεται στους 288 ίππους (215kW). Πιο αναλυτικά, η ισχύς αυτή κατανέμεται σε 194 ίππους για τον εμπρόσθιο άξονα και 94 ίππους για τον οπίσθιο, ενώ το σύστημα τροφοδοτείται από μια μπαταρία χωρητικότητας 81,4kWh. Επιπλέον, το όχημα θα διαθέτει ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση, καθώς και βελτιωμένη σταθερότητα κατά τη διάρκεια της κίνησης στις στροφές, ενώ θα εξοπλίζεται με ζάντες 20 ιντσών που φέρουν ελαστικά υψηλών επιδόσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μπαταρία των 81,2 kWh είναι ίδια με εκείνη που συναντάται στις εκδόσεις Long Range. Τέλος, οι επιδόσεις του μοντέλου χαρακτηρίζονται ως εντυπωσιακές, καθώς η επιτάχυνση από τα 0 έως τα 100 χλμ./ώρα επιτυγχάνεται σε χρόνο κάτω από έξι δευτερόλεπτα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Οι νέες GT εκδόσεις έκανα το ντεμπούτο τους στην πρώτη έκθεση της χρονιάς , στην έκθεση αυτοκινήτου των Βρυξελλών. Το μενού απαρτίζεται από απλόχερες επιδόσεις και ισχυρούς κινητήρες. Η ισχύ των παραπάνω μοντέλων θα αγγίζουν έως τους 302 ίππους, που χάρη στους διπλούς ηλεκτροκινητήρες αυτομάτως θα προσφέρουν και τετρακίνηση.

Τα EV3 GT και EV4 GT θα πατάνε στη γνώριμη πλατφόρμα E-GMP του ομίλου Hyundai Motor, με δύο ηλεκτροκινητήρες και συνδυαστική απόδοση 292 ίππων.

Το ισχυρότερο EV5 GT υπόσχεται 302 ίππους και θα έχει πολλές βελτιώσεις και στην οδική του συμπεριφορά.