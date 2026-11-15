Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/11): Δράση με Stoiximan GBL και Nations League
Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει αθλητικές αναμετρήσεις σε μπάσκετ, ποδόσφαιρο και τένις, με την κάλυψη να ξεκινά από τις 12:30 το μεσημέρι
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Κυριακής (15/11), με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις αναμετρήσεις της Stoiximan GBL, τα παιχνίδια του Nations League και τους αγώνες των ATP και WTA Finals.
Ξεχωρίζει το Άρης – Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ενώ η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αγγλία στο ποδόσφαιρο.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
- 12:30: Χάρι Χελιοβάαρα/Χένρι Πάτεν – Ορλάντο Λουζ/Ράφαελ Μάτος (Magenta Sport 6)
- 12:30: Απόλλων 1926 – Athens Kallithea FC (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- 13:00: Περιστέρι Betsson – Μύκονος Betsson BC (ΣΠΟΡ FM TV2)
- 13:00: Παναθηναϊκός AKTOR – Κολοσσός H Hotels Collection (ΣΠΟΡ FM TV1)
- 14:45: Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- 15:00: Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Ραφαέλ Χόδαρ (Magenta Sport 6)
- 16:00: Λετονία – Αρμενία (Novasports 1HD)
- 16:00: VIKOS ΦALCONS – Μαρούσι (ΣΠΟΡ FM TV3)
- 17:00: Μπεσίκτας – Μπούρσασπορ (Magenta Sport 8)
- 17:00: Μαρκόπουλο – Παναθηναϊκός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- 17:30: Άρης – Ολυμπιακός (ΣΚΑΪ, ΣΠΟΡ FM TV1)
- 19:00: Λευκορωσία – Αλβανία (Novasports Prime)
- 19:00: Φινλανδία – Άγιος Μαρίνος (Novasports Start)
- 19:00: Μαρσέλο Αρέβαλο/Μέιτ Πάβιτς – Τέο Αριμπάτζε/Αλμπάνο Ολιβέτι (Magenta Sport 6)
- 19:30: Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές (Magenta Sport 4)
- 20:00: Φιλαδέλφεια 76ερς – Ιντιάνα Πέισερς (Magenta Sport 5)
- 21:45: Ισπανία – Αγγλία (Novasports Prime, ALPHA)
- 21:45: Κροατία – Τσεχία (Novasports 4HD)
- 21:45: Βέλγιο – Ιταλία (Novasports 3HD)
- 21:45: Γαλλία – Τουρκία (Novasports 2HD)
- 23:00: Φοίνιξ Σανς – Λος Άντζελες Λέικερς (Magenta Sport 4)