Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/11): Δράση με Stoiximan GBL και Nations League

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει αθλητικές αναμετρήσεις σε μπάσκετ, ποδόσφαιρο και τένις, με την κάλυψη να ξεκινά από τις 12:30 το μεσημέρι

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Κυριακής (15/11), με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις αναμετρήσεις της Stoiximan GBL, τα παιχνίδια του Nations League και τους αγώνες των ATP και WTA Finals.

Ξεχωρίζει το Άρης – Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ενώ η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αγγλία στο ποδόσφαιρο.

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Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:

12:30: Χάρι Χελιοβάαρα/Χένρι Πάτεν – Ορλάντο Λουζ/Ράφαελ Μάτος (Magenta Sport 6)

Χάρι Χελιοβάαρα/Χένρι Πάτεν – Ορλάντο Λουζ/Ράφαελ Μάτος (Magenta Sport 6) 12:30: Απόλλων 1926 – Athens Kallithea FC (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Απόλλων 1926 – Athens Kallithea FC (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) 13:00: Περιστέρι Betsson – Μύκονος Betsson BC (ΣΠΟΡ FM TV2)

Περιστέρι Betsson – Μύκονος Betsson BC (ΣΠΟΡ FM TV2) 13:00: Παναθηναϊκός AKTOR – Κολοσσός H Hotels Collection (ΣΠΟΡ FM TV1)

Παναθηναϊκός AKTOR – Κολοσσός H Hotels Collection (ΣΠΟΡ FM TV1) 14:45: Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) 15:00: Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Ραφαέλ Χόδαρ (Magenta Sport 6)

Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Ραφαέλ Χόδαρ (Magenta Sport 6) 16:00: Λετονία – Αρμενία (Novasports 1HD)

Λετονία – Αρμενία (Novasports 1HD) 16:00: VIKOS ΦALCONS – Μαρούσι (ΣΠΟΡ FM TV3)

VIKOS ΦALCONS – Μαρούσι (ΣΠΟΡ FM TV3) 17:00: Μπεσίκτας – Μπούρσασπορ (Magenta Sport 8)

Μπεσίκτας – Μπούρσασπορ (Magenta Sport 8) 17:00: Μαρκόπουλο – Παναθηναϊκός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Μαρκόπουλο – Παναθηναϊκός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) 17:30: Άρης – Ολυμπιακός (ΣΚΑΪ, ΣΠΟΡ FM TV1)

Άρης – Ολυμπιακός (ΣΚΑΪ, ΣΠΟΡ FM TV1) 19:00: Λευκορωσία – Αλβανία (Novasports Prime)

Λευκορωσία – Αλβανία (Novasports Prime) 19:00: Φινλανδία – Άγιος Μαρίνος (Novasports Start)

Φινλανδία – Άγιος Μαρίνος (Novasports Start) 19:00: Μαρσέλο Αρέβαλο/Μέιτ Πάβιτς – Τέο Αριμπάτζε/Αλμπάνο Ολιβέτι (Magenta Sport 6)

Μαρσέλο Αρέβαλο/Μέιτ Πάβιτς – Τέο Αριμπάτζε/Αλμπάνο Ολιβέτι (Magenta Sport 6) 19:30: Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές (Magenta Sport 4)

Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές (Magenta Sport 4) 20:00: Φιλαδέλφεια 76ερς – Ιντιάνα Πέισερς (Magenta Sport 5)

Φιλαδέλφεια 76ερς – Ιντιάνα Πέισερς (Magenta Sport 5) 21:45: Ισπανία – Αγγλία (Novasports Prime, ALPHA)

Ισπανία – Αγγλία (Novasports Prime, ALPHA) 21:45: Κροατία – Τσεχία (Novasports 4HD)

Κροατία – Τσεχία (Novasports 4HD) 21:45: Βέλγιο – Ιταλία (Novasports 3HD)

Βέλγιο – Ιταλία (Novasports 3HD) 21:45: Γαλλία – Τουρκία (Novasports 2HD)

Γαλλία – Τουρκία (Novasports 2HD) 23:00: Φοίνιξ Σανς – Λος Άντζελες Λέικερς (Magenta Sport 4)