Η 19χρονη νικήτρια συγκέντρωσε συνολικά 211 βαθμούς αφήνοντας στη δεύτερη θέση το ντουέτο από την Ταϊλάνδη

Οι Φιλιππίνες αναδείχθηκαν μεγάλες νικήτριες στον παρθενικό διαγωνισμό της Eurovision Song Contest Asia, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης με τη συμμετοχή 11 χωρών. Η 19χρονη τραγουδίστρια Carmelle κατέκτησε την κορυφή και το τρόπαιο με το τραγούδι «Sobra-Sobra», συγκεντρώνοντας συνολικά 211 βαθμούς.

Η 19χρονη Carmelle, η νεότερη διαγωνιζόμενη της βραδιάς, θεωρούνταν εξαρχής το μεγάλο φαβορί και επιβεβαίωσε τα προγνωστικά, κερδίζοντας τόσο τις εθνικές επιτροπές (93 βαθμοί) όσο και το τηλεοπτικό κοινό (118 βαθμοί). Με τον ύμνο γυναικείας ενδυνάμωσης «Sobra-Sobra» —που ξεχώρισε για το κολλητικό ραπ μέρος του— άφησε στη δεύτερη θέση το ντουέτο MANG x DAOU από την οικοδέσποινα Ταϊλάνδη, που συγκέντρωσε 170 βαθμούς.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Eurovision Asia 2026 countries by population 🇧🇩 Bangladesh: 179M 🇵🇭 Philippines: 115M 🇻🇳 Vietnam: 102M 🇹🇭 Thailand: 70M 🇰🇷 South Korea: 51M 🇲🇾 Malaysia: 34M 🇳🇵Nepal: 30M 🇰🇭 Cambodia: 18M 🇱🇦 Laos: 7M 🇲🇳 Mongolia: 3M 🇧🇹 Bhutan: 790K https://t.co/Nd1E2KvHP9 — Gabriel 𑁍 (@vodimtenigranku) November 15, 2026

Ποιες εμφανίσεις ξεχώρισαν

Η ατμόσφαιρα στο στάδιο One Bangkok Arena ήταν πανηγυρική, με το κοινό να αποθεώνει τους καλλιτέχνες και να γιορτάζει τη νίκη της νεαρής ερμηνεύτριας. Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν και το τεχνικό απρόοπτο. Πέρα από τη νικήτρια, το βλέμμα έκλεψαν αρκετές ακόμη συμμετοχές:

Οι MANG x DAOU από την Ταϊλάνδη προκάλεσαν ντελίριο ενθουσιασμού στους συμπατριώτες τους με το συναισθηματικό ντουέτο «Aroma».

Το συγκρότημα beatboxers Beatmosphere από το Μπανγκλαντές τόλμησε να εμφανιστεί χωρίς προηχογραφημένη μουσική, αναπαράγοντας τους ήχους των τυμπάνων και του μπάσου αποκλειστικά με τις φωνές του.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η Thinla από το Λάος ερμήνευσε το «Bae» φορώντας παραδοσιακή φορεσιά ορεινής φυλής της χώρας της. Μάλιστα, η συμμετοχή του Λάος είχε και μια απρόσμενη «δεύτερη» προβολή, καθώς λόγω ενός τεχνικού προβλήματος κατά τη μετάδοση παίχτηκε το βιντεοκλίπ του τραγουδιού λίγο πριν ανοίξουν οι γραμμές της ψηφοφορίας.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, στη σκηνή ανέβηκε ως guest και η Βουλγάρα Dara, νικήτρια της ευρωπαϊκής Eurovision 2026, ερμηνεύοντας το νικητήριο «Bangaranga» καθώς και το νέο της τραγούδι «Bad Idea», ενώ εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Ταϊλανδός σούπερ σταρ Jeff Satur με το «Black Tie».

Eurovision goes Asian! Bangkok hosted the first-ever Asian spin-off of the iconic song contest, featuring 11 nations. The Philippines took home the crown by a convincing margin. Organizers look to expand the competition and tap into Asia’s huge musical talent and audience potential. Διαφήμιση November 15, 2026

Η τελική κατάταξη



Το σύστημα ψηφοφορίας ακολούθησε το ευρωπαϊκό πρότυπο (50% κοινό, 50% εθνικές κριτικές επιτροπές των 11 χωρών, συν την ψήφο του «Rest of the World»). Ο τελικός πίνακας διαμορφώθηκε ως εξής:

Φιλιππίνες – 211 βαθμοί

Ταϊλάνδη – 170 βαθμοί

Βιετνάμ (Toc Tien) – 164 βαθμοί

Μαλαισία – 152 βαθμοί

Λάος – 139 βαθμοί

Μπουτάν – 126 βαθμοί

Νότια Κορέα – 113 βαθμοί

Μογγολία – 94 βαθμοί

Νεπάλ – 69 βαθμοί

Καμπότζη – 61 βαθμοί

Μπανγκλαντές – 35 βαθμοί

Philippines wins first Eurovision Song Contest Asia https://t.co/URqGuyRMZq — BBC News (World) (@BBCWorld) November 14, 2026

Ευρωπαίοι «superfans» στην Ταϊλάνδη



Παρότι η Eurovision Asia αποτελούσε όνειρο δεκαετιών που μόλις τώρα πήρε σάρκα και οστά, μεγάλη μερίδα των θεατών στην αρένα αποτελούνταν από φανατικούς θαυμαστές του ευρωπαϊκού διαγωνισμού που ταξίδεψαν από το εξωτερικό.

«Ήταν καταπληκτικό, πολύ υψηλού επιπέδου. Ο χορός, τα σκηνικά, τα κοστούμια, το τραγούδι, όλα απίστευτα», δήλωσαν στο BBC Βρετανοί fans που ταξίδεψαν από τη Σκωτία και την Αγγλία στην Μπανγκόκ, προτείνοντας μάλιστα ο θεσμός να μετονομαστεί σε «Asia Vision» από του χρόνου.

Ωστόσο, το μέλλον του εγχειρήματος παραμένει ακόμη αβέβαιο. Όπως σημειώνει το βρετανικό δίκτυο, η αρένα είχε μεν κόσμο αλλά δεν ήταν κατάμεστη, ενώ άδειασε γρήγορα αμέσως μετά την απονομή του τροπαίου, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το κατά πόσο οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της περιοχής είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν τη συνέχεια και τη διεύρυνση του θεσμού πέρα από τις 11 χώρες.